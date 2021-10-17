Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! İşte 17 Ekim 2021 Pazar hava durumu...

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu merak edenler için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere yer verdik. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölge geneli ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzeyinde ve batısında, yarın (17.10.2021 Pazar) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Ekim 2021 Pazar hava durumu...

17 EKİM 2021 PAZAR HAVA DURUMU

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzeyinde ve batısında, yarın (17.10.2021 Pazar) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadenizin kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (17.10.2021 Pazar) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (17.10.2021 Pazar) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (17.10.2021 Pazar) kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın batısında ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin, yarın (17.10.2021 Pazar) doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (17.10.2021 Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (17.10.2021 Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (17.10.2021 Pazar) akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan yer yer 6; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Pazar) öğle saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde geneli güneybatıdan, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra batısı 7; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta..

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer 1,0 m ; Görüş: İyi.