Bugün iftara ne pişirsem diyenlere nefis yemek tarifleri! Misafirleriniz parmaklarını yiyecek! İşte Ramazan 3. günü iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü lebeniye çorbasıyla başlarken ali nazik kebabı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı sebzeli bulgur pilavı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen fırında sütlaç ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi veya mevsim salata ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 3. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 3. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

LEBENİYE ÇORBASI

MALZEMELER;

2 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

6 su bardağı su

Tuz

Köftesi için;

200 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

NASIL YAPILIR?

Öncelikle köftesini hazırlıyoruz. Bunun için kıymayı, rendelenmiş soğanı ve baharatları karıştırıp yoğuruyoruz.

Hazır olan köfte harcından nohut büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz.

Diğer yandan tencereye yıkanmış pirinci bir su bardağı su ile haşlıyoruz.

Pirinçler yumuşayınca içerisine bir su bardağı nohutu ekleyip suyunu ilave ediyoruz.

Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz.

Meyanesi için yoğurdu, unu ve limon suyunu tel çırpıcıyla karıştırıyoruz.

Kaynayan tencereden bir kaç kepçe kaynar su alıp meyaneye ekleyip karıştırıyoruz.

Meyaneyi tencereye boşaltıp bir yandan hızlıca karıştırmaya devam ediyoruz.

Köfteleri tereyağıyla birlikte tavada kızartıyoruz.

En son nane ekleyip karıştırdıktan sonra çorbanın içerisine ilave ediyoruz.

Bu şekilde de beş dakika kadar kaynatıp servis ediyoruz.

ALİ NAZİK KEBABI

MALZEMELER;

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

Diğer Malzemeler;

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin.

İnce ince doğrayın.

Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın.

Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün.

Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

Daha sonra tereyağını ilave edin.

Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin.

Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak.

Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz.

Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın.

Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun.

İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

MALZEMELER;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet patlıcan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı bulgur

1,5 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları soyarak küçük küçük doğrayalım ve tuzlu suda 15-20 dk kadar bekletelim.

Soğanı yemeklik doğrayalım ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavuralım.

Biberleri doğradıktan sonra tencereye ekleyelim ve soğanla birlikte kavurmaya başlayalım.

Patlıcanların suyunu süzelim, tencereye ekleyerek 3-4 dakika daha kavurmaya devam edelim.

Ardından küçük küçük doğranmış domatesleri ekleyelim ve karıştıralım.

Salçamızı da ekleyerek son kez karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte, yaklaşık 3-4 dakika sebzeler pişene kadar bekleyelim.

Pişen sebzelerin üzerine yıkayıp suyunu süzdüğünüz bulgurları ekleyip karıştıralım.

Tuzu ve sıcak suyu da ilave ederek karıştıralım. Pilavın üzerini örtecek kadar su yeterli olacaktır.

Tencerenin kapağını kapatarak kaynayana kadar önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirelim. Pilavın suyu yetersiz gelip tencerenin tabanına yapışmaması için ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.

Suyu azalmış ancak hala pişmemiş ise bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Pilav suyunu çekip göz göz olduktan sonra ocağı kapatalım. Daha sonra kapağın altına kağıt havlu sererek 15 dakika kadar demlendirelim.

FIRINDA SÜTLAÇ

MALZEMELER;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

NASIL YAPILIR?

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.

Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.

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