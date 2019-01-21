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Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

21 Ocak Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Söz, Çukur, Yasak Elma'nın yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı… Kaynak: Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

21 Ocak Kanal D Yayn Akışı

 00:00 CEHENNEM  
 02:00 SİVASTOPOL SAVAŞI
 03:45 ARDA İLE OMUZ OMUZA
 04:30 5N1K
 05:30 KAVAK YELLERİ
 07:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
 08:30 AKASYA DURAĞI
 09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 ÇILGIN HIRSIZ
21:45 ÇILGIN HIRSIZ
23:30 MUHTEŞEM İKİLİ

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

21 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı
 

08:00 Kahvaltı Haberleri
  10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  13:00 ATV Gün Ortası
  14:00 Beni Bırakma
  16:20 Esra Erol’da
  19:00 ATV Ana Haber Bülteni
  20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
  00:15 Son Durak

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

 21 Ocak Pazartesi Star Tv Yayın Akışı
  

   01:15 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR
   03:10 TÜRK MÜZİĞİ
   04:20 CESUR VE GÜZEL / TKR
   05:20 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR
   07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
   10:00 EZGİ SERTEL'LE LEZZET HARİTASI
   11:00 KARA SEVDA / TKR
   13:00 EN GÜZEL BÖLÜM / 155
   13:15 NERGİS ZAMANI / CANLI
   15:30 ANNE / TKR
   17:20 KİRALIK AŞK / TKR
   18:45 STAR ANA HABER
   20:00 SÖZ / 66

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

 21 Ocak Pazartesi Show TV Yayın Akışı

  01:30 KIRMIZI KUYRUKLAR FİLOSU
  03:30 PAZAR SÜRPRİZİ
  05:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
  08:00 KENDİNE İYİ BAK
  10:00 YENİ GELİN
  13:00 GELİN EVİ
  15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
 18:45 SHOW ANA HABER
  20:00 ÇUKUR

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

 21 Ocak Pazartesi FOX Tv Yayın Akışı

00:15 ÇALGI ÇENGİ
02:00 BANA SEVMEYİ ANLAT - TEKRAR
05:00 İNADINA AŞK- TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
20:00 YASAK ELMA

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

21 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

00:15 1 GÜN KALA
00:40 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
03:15 İYİLİK KULÜBÜ
03:50 BENİ BÖYLE SEV
07:00 İMPARATORİÇE Kİ
08:05 BÖYLE BİTMESİN
10:20 1'DE BUGÜN
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
15:35 1'DE BUGÜN
15:45 AİLELER YARIŞIYOR
17:45 İMPARATORİÇE Kİ
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 VUSLAT
23:35 3'TE 3 TARİH

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

21 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

00:15 JET SOSYETE
02:15 8X8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN
06:00 OYNAT BAKALIM
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
08:30 OYNAT BAKALIM
09:00 GEL KONUŞALIM
11:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
15:00 YEMEKTEYİZ
20:00 O SES TÜRKİYE

 

 

 

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