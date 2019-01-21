Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

21 Ocak Kanal D Yayn Akışı

00:00 CEHENNEM

02:00 SİVASTOPOL SAVAŞI

03:45 ARDA İLE OMUZ OMUZA

04:30 5N1K

05:30 KAVAK YELLERİ

07:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL

08:30 AKASYA DURAĞI

09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

20:00 ÇILGIN HIRSIZ

21:45 ÇILGIN HIRSIZ

23:30 MUHTEŞEM İKİLİ

21 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:15 Son Durak

21 Ocak Pazartesi Star Tv Yayın Akışı



01:15 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR

03:10 TÜRK MÜZİĞİ

04:20 CESUR VE GÜZEL / TKR

05:20 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

10:00 EZGİ SERTEL'LE LEZZET HARİTASI

11:00 KARA SEVDA / TKR

13:00 EN GÜZEL BÖLÜM / 155

13:15 NERGİS ZAMANI / CANLI

15:30 ANNE / TKR

17:20 KİRALIK AŞK / TKR

18:45 STAR ANA HABER

20:00 SÖZ / 66

21 Ocak Pazartesi Show TV Yayın Akışı

01:30 KIRMIZI KUYRUKLAR FİLOSU

03:30 PAZAR SÜRPRİZİ

05:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

08:00 KENDİNE İYİ BAK

10:00 YENİ GELİN

13:00 GELİN EVİ

15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

21 Ocak Pazartesi FOX Tv Yayın Akışı

00:15 ÇALGI ÇENGİ

02:00 BANA SEVMEYİ ANLAT - TEKRAR

05:00 İNADINA AŞK- TEKRAR

07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İLE...

20:00 YASAK ELMA

21 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

00:15 1 GÜN KALA

00:40 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

03:15 İYİLİK KULÜBÜ

03:50 BENİ BÖYLE SEV

07:00 İMPARATORİÇE Kİ

08:05 BÖYLE BİTMESİN

10:20 1'DE BUGÜN

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR

15:35 1'DE BUGÜN

15:45 AİLELER YARIŞIYOR

17:45 İMPARATORİÇE Kİ

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 VUSLAT

23:35 3'TE 3 TARİH

21 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

00:15 JET SOSYETE

02:15 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

08:30 OYNAT BAKALIM

09:00 GEL KONUŞALIM

11:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

15:00 YEMEKTEYİZ

20:00 O SES TÜRKİYE