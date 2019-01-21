Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)
21 Ocak Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Söz, Çukur, Yasak Elma'nın yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı… Kaynak: Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 21 Ocak Pazartesi yayın akışı)
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
21 Ocak Kanal D Yayn Akışı
00:00 CEHENNEM
02:00 SİVASTOPOL SAVAŞI
03:45 ARDA İLE OMUZ OMUZA
04:30 5N1K
05:30 KAVAK YELLERİ
07:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
08:30 AKASYA DURAĞI
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 ÇILGIN HIRSIZ
21:45 ÇILGIN HIRSIZ
23:30 MUHTEŞEM İKİLİ
21 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:15 Son Durak
21 Ocak Pazartesi Star Tv Yayın Akışı
01:15 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR
03:10 TÜRK MÜZİĞİ
04:20 CESUR VE GÜZEL / TKR
05:20 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
10:00 EZGİ SERTEL'LE LEZZET HARİTASI
11:00 KARA SEVDA / TKR
13:00 EN GÜZEL BÖLÜM / 155
13:15 NERGİS ZAMANI / CANLI
15:30 ANNE / TKR
17:20 KİRALIK AŞK / TKR
18:45 STAR ANA HABER
20:00 SÖZ / 66
21 Ocak Pazartesi Show TV Yayın Akışı
01:30 KIRMIZI KUYRUKLAR FİLOSU
03:30 PAZAR SÜRPRİZİ
05:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:00 YENİ GELİN
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
21 Ocak Pazartesi FOX Tv Yayın Akışı
00:15 ÇALGI ÇENGİ
02:00 BANA SEVMEYİ ANLAT - TEKRAR
05:00 İNADINA AŞK- TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
20:00 YASAK ELMA
21 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
00:15 1 GÜN KALA
00:40 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
03:15 İYİLİK KULÜBÜ
03:50 BENİ BÖYLE SEV
07:00 İMPARATORİÇE Kİ
08:05 BÖYLE BİTMESİN
10:20 1'DE BUGÜN
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
15:35 1'DE BUGÜN
15:45 AİLELER YARIŞIYOR
17:45 İMPARATORİÇE Kİ
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 VUSLAT
23:35 3'TE 3 TARİH
21 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı
00:15 JET SOSYETE
02:15 8X8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN
06:00 OYNAT BAKALIM
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
08:30 OYNAT BAKALIM
09:00 GEL KONUŞALIM
11:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
15:00 YEMEKTEYİZ
20:00 O SES TÜRKİYE
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