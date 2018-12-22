Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 23 Aralık Pazar yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Aralık Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

23 Aralık Pazar ATV Yayın Akışı

00:15 SEN ANLAT KARADENİZ

02:40 ŞAHİN TEPESİ

04:55 AŞK VE MAVİ

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE...

11:15 DİZİ TV

12:15 ŞAHİN TEPESİ

15:15 SEN ANLAT KARADENİZ

18:40 ATV HABER

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 AĞLAMA ANNE

23 Aralık Pazar Kanal D Yayın Akışı

00:15 CEHENNEMDEN KAÇIŞ

02:00 CEHENNEMDEN KAÇIŞ

03:30 MÜZİK ARASI

04:30 KAVAK YELLERİ

07:00 İKİZLER MEMO-CAN

09:45 MAGAZİN D PAZAR

13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

14:00 SET EKSTRA

14:15 SON MODA

15:15 ŞULE İLE VİTRİNDEKİLER

16:30 KELİME OYUNU

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 BİR LİTRE GÖZYAŞI

23:30 ÇİLEK

23 Aralık Pazar Star Tv Yayın Akışı

00:15 DEĞİŞTİR BAKALIM

02:00 DEĞİŞTİR BAKALIM

03:40 ARAMIZDA KALSIN

05:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

06:00 KALBİMİN SULTANI / TKR

08:00 ATEŞBÖCEĞİ / TKR

10:00 ÖZLEM DENİZMEN İLE KADINCA

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

13:30 YILDIZLAR DA KAYAR

15:45 ERKENCİ KUŞ / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 ALİ KUNDİLLİ 2

22:15 ALİ KUNDİLLİ 2

23 Aralık Pazar Show TV Yayın Akışı

5 ÇUKUR

05:15 ÇOCUKTAN AL HABERİ

06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 LEZZET YOLCULUĞU

14:00 ÇARPIŞMA

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:45 TEHLİKELİ SIR

23 Aralık Pazar TRT1 Yayın Akışı

02:05 İYİLİK KULÜBÜ

02:35 ELİMİ BIRAKMA

05:30 SEN DE GİTME

06:45 BENİ BÖYLE SEV

09:10 1'DE BUGÜN

09:20 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 1'DE BUGÜN

13:10 EGE'NİN HAMSİSİ

15:40 AİLELER YARIŞIYOR

17:15 TOZKOPARAN

19:00 ANA HABER

20:00 ELİMİ BIRAKMA

23 Aralık Pazar FOX TV Yayın Akışı

01:15 DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2

03:15 YASAK ELMA - TEKRAR

05:30 KİRAZ MEVSİMİ-TEKRAR

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE...

11:15 KADIN - TEKRAR

13:30 MERVE YILDIRIM BENDEN...

15:30 YAPARSIN AŞKIM - TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE...

20:00 SAVAŞÇI

23 Aralık Pazar TV8 Yayın Akışı

00:15 ESER YENENLER SHOW

02:00 8X8

04:45 BİLGİNİZ OLSUN

05:30 OYNAT BAKALIM

06:30 EMRE DORMAN İLE...

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 OYNAT BAKALIM

10:00 JET SOSYETE

12:30 KIZIM

15:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL