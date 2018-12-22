Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 23 Aralık Pazar yayın akışı)
23 Aralık Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Ağlama Anne, Bir Litre Gözyaşı, Elimi Bırakma, Savaşçı'nın yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Aralık Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Aralık Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
23 Aralık Pazar ATV Yayın Akışı
00:15 SEN ANLAT KARADENİZ
02:40 ŞAHİN TEPESİ
04:55 AŞK VE MAVİ
07:30 ATV' DE HAFTASONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE...
11:15 DİZİ TV
12:15 ŞAHİN TEPESİ
15:15 SEN ANLAT KARADENİZ
18:40 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 AĞLAMA ANNE
23 Aralık Pazar Kanal D Yayın Akışı
00:15 CEHENNEMDEN KAÇIŞ
02:00 CEHENNEMDEN KAÇIŞ
03:30 MÜZİK ARASI
04:30 KAVAK YELLERİ
07:00 İKİZLER MEMO-CAN
09:45 MAGAZİN D PAZAR
13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
14:00 SET EKSTRA
14:15 SON MODA
15:15 ŞULE İLE VİTRİNDEKİLER
16:30 KELİME OYUNU
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 BİR LİTRE GÖZYAŞI
23:30 ÇİLEK
23 Aralık Pazar Star Tv Yayın Akışı
00:15 DEĞİŞTİR BAKALIM
02:00 DEĞİŞTİR BAKALIM
03:40 ARAMIZDA KALSIN
05:00 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
06:00 KALBİMİN SULTANI / TKR
08:00 ATEŞBÖCEĞİ / TKR
10:00 ÖZLEM DENİZMEN İLE KADINCA
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
13:30 YILDIZLAR DA KAYAR
15:45 ERKENCİ KUŞ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 ALİ KUNDİLLİ 2
22:15 ALİ KUNDİLLİ 2
23 Aralık Pazar Show TV Yayın Akışı
5 ÇUKUR
05:15 ÇOCUKTAN AL HABERİ
06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 LEZZET YOLCULUĞU
14:00 ÇARPIŞMA
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:45 TEHLİKELİ SIR
23 Aralık Pazar TRT1 Yayın Akışı
02:05 İYİLİK KULÜBÜ
02:35 ELİMİ BIRAKMA
05:30 SEN DE GİTME
06:45 BENİ BÖYLE SEV
09:10 1'DE BUGÜN
09:20 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
11:50 ENİNE BOYUNA
13:00 1'DE BUGÜN
13:10 EGE'NİN HAMSİSİ
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:15 TOZKOPARAN
19:00 ANA HABER
20:00 ELİMİ BIRAKMA
23 Aralık Pazar FOX TV Yayın Akışı
01:15 DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2
03:15 YASAK ELMA - TEKRAR
05:30 KİRAZ MEVSİMİ-TEKRAR
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE...
11:15 KADIN - TEKRAR
13:30 MERVE YILDIRIM BENDEN...
15:30 YAPARSIN AŞKIM - TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE...
20:00 SAVAŞÇI
23 Aralık Pazar TV8 Yayın Akışı
00:15 ESER YENENLER SHOW
02:00 8X8
04:45 BİLGİNİZ OLSUN
05:30 OYNAT BAKALIM
06:30 EMRE DORMAN İLE...
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 OYNAT BAKALIM
10:00 JET SOSYETE
12:30 KIZIM
15:30 MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL
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