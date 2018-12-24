Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Aralık Pazartesi yayın akışı)
23 Aralık Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Söz, Çukur, Ege'nin Hamsisi, Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
24 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı
00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
05:25 AŞK VE MAVİ
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
24 Aralık Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
01:30 ÇİLEK
03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
03:45 5N1K
04:45 KAVAK YELLERİ
06:15 AKASYA DURAĞI
08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 BENDE KAL
21:45 BENDE KAL
23:45 PİRANA
24 Aralık Pazartesi Star Tv Yayın Akışı
00:15 İSTANBULLU GELİN / TKR
02:50 ARAMIZDA KALSIN
03:50 TÜRK MÜZİĞİ
04:50 GÜZEL KÖYLÜ
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 BENİ AFFET / TKR
10:45 PARAMPARÇA / TKR
12:45 NERGİS ZAMANI
15:15 EN GÜZEL BÖLÜM
15:30 KİRALIK AŞK / TKR
17:15 BENİ AFFET / 1468
18:45 STAR ANA HABER
20:00 SÖZ / 65
24 Aralık Pazartesi Show TV Yayın Akışı
00:30 YABANCI
02:30 ÇARPIŞMA
04:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:30 NEFİS TARİFLER
11:45 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
24 Aralık Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
00:15 1 GÜN KALA
00:40 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
03:15 İYİLİK KULÜBÜ
03:50 BENİ BÖYLE SEV
07:00 İMPARATORİÇE Kİ
08:05 BÖYLE BİTMESİN
10:20 1'DE BUGÜN
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
15:35 1'DE BUGÜN
15:45 AİLELER YARIŞIYOR
17:45 İMPARATORİÇE Kİ
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 EGE'NİN HAMSİSİ
23:35 3'TE 3 TARİH
24 Aralık Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
00:15 TOLGSHOW - TEKRAR
02:00 YASAK ELMA - TEKRAR
04:30 RÜZGARIN KALBİ - TEKRAR
05:45 KİRAZ MEVSİMİ-TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 4N1K İLK AŞK - TEKRAR
14:15 YASAK ELMA - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
20:00 YASAK ELMA
24 Aralık Pazartesi TV8 Yayın Akışı
00:15 JET SOSYETE
02:15 8X8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN
06:00 OYNAT BAKALIM
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
08:30 OYNAT BAKALIM
09:00 GEL KONUŞALIM
11:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
15:15 YEMEKTEYİZ
20:00 O SES TÜRKİYE
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