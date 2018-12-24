Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Aralık Pazartesi yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı



00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

05:25 AŞK VE MAVİ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

24 Aralık Pazartesi Kanal D Yayın Akışı



01:30 ÇİLEK

03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

03:45 5N1K

04:45 KAVAK YELLERİ

06:15 AKASYA DURAĞI

08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL

09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

20:00 BENDE KAL

21:45 BENDE KAL

23:45 PİRANA

24 Aralık Pazartesi Star Tv Yayın Akışı



00:15 İSTANBULLU GELİN / TKR

02:50 ARAMIZDA KALSIN

03:50 TÜRK MÜZİĞİ

04:50 GÜZEL KÖYLÜ

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:30 BENİ AFFET / TKR

10:45 PARAMPARÇA / TKR

12:45 NERGİS ZAMANI

15:15 EN GÜZEL BÖLÜM

15:30 KİRALIK AŞK / TKR

17:15 BENİ AFFET / 1468

18:45 STAR ANA HABER

20:00 SÖZ / 65

24 Aralık Pazartesi Show TV Yayın Akışı



00:30 YABANCI

02:30 ÇARPIŞMA

04:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ

08:00 KENDİNE İYİ BAK

10:30 NEFİS TARİFLER

11:45 NEFİS TARİFLER

13:00 GELİN EVİ

15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR

24 Aralık Pazartesi TRT1 Yayın Akışı



00:15 1 GÜN KALA

00:40 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

03:15 İYİLİK KULÜBÜ

03:50 BENİ BÖYLE SEV

07:00 İMPARATORİÇE Kİ

08:05 BÖYLE BİTMESİN

10:20 1'DE BUGÜN

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR

15:35 1'DE BUGÜN

15:45 AİLELER YARIŞIYOR

17:45 İMPARATORİÇE Kİ

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 EGE'NİN HAMSİSİ

23:35 3'TE 3 TARİH

24 Aralık Pazartesi FOX TV Yayın Akışı



00:15 TOLGSHOW - TEKRAR

02:00 YASAK ELMA - TEKRAR

04:30 RÜZGARIN KALBİ - TEKRAR

05:45 KİRAZ MEVSİMİ-TEKRAR

07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:15 4N1K İLK AŞK - TEKRAR

14:15 YASAK ELMA - TEKRAR

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İLE...

20:00 YASAK ELMA

24 Aralık Pazartesi TV8 Yayın Akışı



00:15 JET SOSYETE

02:15 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

08:30 OYNAT BAKALIM

09:00 GEL KONUŞALIM

11:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

15:15 YEMEKTEYİZ

20:00 O SES TÜRKİYE