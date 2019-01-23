Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı



00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

05:25 AŞK VE MAVİ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

24 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı



01:30 ÇİLEK

03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

03:45 5N1K

04:45 KAVAK YELLERİ

06:15 AKASYA DURAĞI

08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL

09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

20:00 BENDE KAL

21:45 BENDE KAL

23:45 PİRANA

24 Ocak Perşembe Star Tv Yayın Akışı

06:05 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR

07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN

10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

11:30 PARAMPARÇA / TKR

14:00 NERGİS ZAMANI / TKR

16:15 ANNE / TKR

18:05 KİRALIK AŞK / TKR

19:30 STAR ANA HABER

20:45 AVLU

23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM / TKR

01:25 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR

24 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı

04:15 GÜLPERİ

05:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ

08:00 KENDİNE İYİ BAK

10:00 GÜLPERİ

13:00 GELİN EVİ

15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 ÇARPIŞMA

01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

24 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

03:20 TOZKOPARAN

04:20 AİLELER YARIŞIYOR

06:55 YEŞİL DENİZ

09:20 1'DE BUGÜN

09:30 TOZKOPARAN

10:50 SEKSENLER

13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR

15:35 1'DE BUGÜN

15:45 AİLELER YARIŞIYOR

17:45 KRALIN KIZI

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 MEHMETÇİK KUTLU ZAFER

23:45 VUSLAT

02:25 SEKSENLER

24 Ocak Perşembe FOX TV Yayın Akışı

05:15 İNADINA AŞK- TEKRAR

07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İLE...

00:30 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ

24 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:15 Oynat BakalımProgram

07:00 Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram

08:45 Oynat BakalımProgram

09:15 Gel Konuşalım / CanlıProgram

12:00 ProgramProgram

15:00 YemekteyizYarışma

20:00 O Ses Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 YemekteyizYarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram

01:45 Gel KonuşalımProgram

03:40 Çok Güzel Hareketler Bunlar