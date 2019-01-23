Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)
24 Ocak Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
24 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı
00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
05:25 AŞK VE MAVİ
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
24 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı
01:30 ÇİLEK
03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
03:45 5N1K
04:45 KAVAK YELLERİ
06:15 AKASYA DURAĞI
08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 BENDE KAL
21:45 BENDE KAL
23:45 PİRANA
24 Ocak Perşembe Star Tv Yayın Akışı
06:05 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR
07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN
10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
11:30 PARAMPARÇA / TKR
14:00 NERGİS ZAMANI / TKR
16:15 ANNE / TKR
18:05 KİRALIK AŞK / TKR
19:30 STAR ANA HABER
20:45 AVLU
23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM / TKR
01:25 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR
24 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı
04:15 GÜLPERİ
05:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:00 GÜLPERİ
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30 ÇARPIŞMA
01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
24 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı
03:20 TOZKOPARAN
04:20 AİLELER YARIŞIYOR
06:55 YEŞİL DENİZ
09:20 1'DE BUGÜN
09:30 TOZKOPARAN
10:50 SEKSENLER
13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
15:35 1'DE BUGÜN
15:45 AİLELER YARIŞIYOR
17:45 KRALIN KIZI
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 MEHMETÇİK KUTLU ZAFER
23:45 VUSLAT
02:25 SEKSENLER
24 Ocak Perşembe FOX TV Yayın Akışı
05:15 İNADINA AŞK- TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
00:30 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ
24 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:15 Oynat BakalımProgram
07:00 Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram
08:45 Oynat BakalımProgram
09:15 Gel Konuşalım / CanlıProgram
12:00 ProgramProgram
15:00 YemekteyizYarışma
20:00 O Ses Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 YemekteyizYarışma
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
01:45 Gel KonuşalımProgram
03:40 Çok Güzel Hareketler Bunlar
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