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Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı


00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
05:25 AŞK VE MAVİ
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı


01:30 ÇİLEK
03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
03:45 5N1K
04:45 KAVAK YELLERİ
06:15 AKASYA DURAĞI
08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 BENDE KAL
21:45 BENDE KAL
23:45 PİRANA

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe Star Tv Yayın Akışı

    06:05 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR
    07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN
    10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
    11:30 PARAMPARÇA / TKR
    14:00 NERGİS ZAMANI / TKR
    16:15 ANNE / TKR
    18:05 KİRALIK AŞK / TKR
    19:30 STAR ANA HABER
    20:45 AVLU
    23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM / TKR
    01:25 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı

    04:15 GÜLPERİ
    05:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ
    08:00 KENDİNE İYİ BAK
    10:00 GÜLPERİ
    13:00 GELİN EVİ
    15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
    18:45 SHOW ANA HABER
    20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
    23:30 ÇARPIŞMA
    01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

    03:20 TOZKOPARAN
    04:20 AİLELER YARIŞIYOR
    06:55 YEŞİL DENİZ
    09:20 1'DE BUGÜN
    09:30 TOZKOPARAN
    10:50 SEKSENLER
    13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
    15:35 1'DE BUGÜN
    15:45 AİLELER YARIŞIYOR
    17:45 KRALIN KIZI
    19:00 ANA HABER
    19:55 DOĞRUSU NE?
    20:00 MEHMETÇİK KUTLU ZAFER
    23:45 VUSLAT
    02:25 SEKSENLER

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 24 Ocak Perşembe yayın akışı)

24 Ocak Perşembe FOX TV Yayın Akışı

    05:15 İNADINA AŞK- TEKRAR
    07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
    10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
    12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
    16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
    19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
    00:30 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 23 Aralık Pazar yayın akışı)

24 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:15  Oynat BakalımProgram
07:00  Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram
08:45  Oynat BakalımProgram
09:15  Gel Konuşalım / CanlıProgram
12:00  ProgramProgram
15:00  YemekteyizYarışma
20:00  O Ses Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15  YemekteyizYarışma
00:15  Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
01:45  Gel KonuşalımProgram
03:40  Çok Güzel Hareketler Bunlar

 

 

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