Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 30 Ocak Perşembe yayın akışı)
30 Ocak Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
30 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı
00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
05:25 AŞK VE MAVİ
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
Yapım Firması: Tims&B Productions »
Yapımcı: Timur Savcı, Burak Sağyaşar
Yönetmen: Faruk Teber
Senaryo: Yıldız Tunç
Müzik:
Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne), Kerem Alışık (Fekeli), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu)
Konu: 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir... Anasız babasız büyüyen Yılmaz (Uğur Güneş) ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha (Hilal Altınbilek)‘nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul’dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği’ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar (Vahide Perçin) ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir (Murat Ünalmış) ‘in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin kahyası Gaffur (Bülent Polat) olacaktır. Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği’nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha’nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul’da başlayıp, kara bir tren ile Adana’ya ulaşan dizide, yıllar önceki Türkiye’nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!
30 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı
01:30 ÇİLEK
03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
03:45 5N1K
04:45 KAVAK YELLERİ
06:15 AKASYA DURAĞI
08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 BENDE KAL
21:45 BENDE KAL
23:45 PİRANA
30 Ocak Perşembe Star Tv Yayın Akışı
06:05 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR
07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN
10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
11:30 PARAMPARÇA / TKR
14:00 NERGİS ZAMANI / TKR
16:15 ANNE / TKR
18:05 KİRALIK AŞK / TKR
19:30 STAR ANA HABER
20:45 AVLU
23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM / TKR
01:25 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR
AVLU 28.BÖLÜM
Avlu'nun yeni bölümünde neler olacak sorusu merak konusu olurken Avlu fragmanları birbiri ardında yayınlandı. Avlu 28. bölüm fragmanında önemli gelişmeler dikkat çekti. Avlu 28. yeni bölüm 3.fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölüm fragmanında; Azra'nın tahliyesine karar veriliyor. Deniz ve diğerleri bu mutluluğuna ortak olurken dışarıda ona yaptıklarının bedeline ödetmek için ant içmiş biri var. Deniz ve Kudret arasındaki savaşta silahlar çekiliyor
AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz mahkemeye çıkmıştır. Savcı mütalasını açıkladıktan sonra karar ileri bir tarihe atılır. Mahkeme çıkışında Deniz’e kadınlardan büyük destek vardır. Avlu’da Deniz’in durumu büyük bir endişe yaratır. Deniz ve Murat cezaevi aracı ile hapishaneye geri dönerler. Yolda Murat Deniz’e moral vermeye çalışır. Deniz kendisinin bir suçlu olduğunu ve kendisi için endişelenmemesi gerektiğini ve bundan sonra kendi hayatına bakmasını söyler.
DENİZ CEZAYI KESİYOR
Deniz hapse geri döndükten sonra kumar oynayan ve uyuşturucu kullananlardan birinin cezasını verir. Deniz’in verdiği ceza Zerrin’in dikkatini çeker. Özlem, Zerrin’e Deniz’in yaptığının kendi amaçlarına hizmet ettiğini ve ona hareket alanı açmalarını söyler. Zerrin bu teklifi reddeder. Zerrin Kudret’i yanına çağırarak kumar ve uyuşturucu işinden uzak durmasını söyleyerek onu tehdit eder. Kudret bu tehdide boyun eğmez ve batarsa onu da batıracağını söyler.
ÖZGE HASTANEYE KALDIRILIYOR
Bu arada Özge’nin sancısı tutar. Alel acele hastaneye kaldırılır. Kudret ona birşey olursa herkesi mahvedeceğini hatta torununa birşey olursa Özge’yi yaşatmayacağını söyler. Bu sırada Kudret’in sözlerini duyan Deniz Kudret’in üzerine yürür. Hastaneye gelen Özge’yi gören Naciye gözyaşlarına boğulur. Deniz, Azra’yı arayarak Özge’nin hastaneye kaldırıldığını haber verir. Azra Özge’yi görmek için hastaneye gider. Bu arada Özge ve bebeğin durumu iyidir. Bebek erken doğmuştur ve küveze alınmıştır.
KUDRET KUTLAMA YAPIYOR
Kudret Özge ve bebeği ile ilgili haberi almıştır. Aynı haber Deniz’e de ulaşır. Özge’nin bir kızı olmuştur. Deniz haberi diğerleri ile paylaşır. Kudret torunu doğduğu için hapishanede kutlama yapar. Melis hastaneye Özge’yi ziyarete gelir. Özge ile konuştuktan sonra dışarıya çıkacakken Naciye onunla konuşmak istediğini söyler. Melis’e torunun velayetini alıp alamayacağını sorar. Melis onun öncelikle bir iş bulmasını söyler. Naciye iş bulduğunu söyleyince de Melis elinden geleni yapacağını söyler.
ZERRİN KİMİN PEŞİNDE?
Oktay hastane dışında bazı adamların beklediğini farkeder. Bu arada Hasan cezaevi önüne gelir. Gardiyan Hüseyi’den Dudu’ya getirdiği hediyeyi vermesini ister ama Hüseyin kabul etmez. Hastaneden hapishaneye dönen Melis’in yanına gelen Zerrin onunla konuşmak istediğini söyler. Ona eski bir mahkum ile ilgili soru sorar. Melis’e Azra ile kavga eden bir mahkumdan söz ettiğinde Melis hatırladığını söyleyerek mahkum ile ilgili detayları anlatır.
30 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı
04:15 GÜLPERİ
05:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:00 GÜLPERİ
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30 ÇARPIŞMA
01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
ÇARPIŞMA
Yapım Firması: Ay Yapım »
Yapımcı:
Yönetmen: Uluç Bayraktar
Senaryo: Ali Aydın
Müzik:
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ (Kadir), Elçin Sangu (Zeynep), Alperen Duymaz (Kerem), Melisa Aslı Pamuk (Cemre), Onur Saylak (Veli Cevher), Erkan Can (Haydar), Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık, Sevtap Özaltun
Konu: Dizide dört arabanın birbirine çarpmasıyla başlayan ve herkesin birbirine kesişen hayatlarının hikayesi anlatılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ komiser rolüyle ekrana gelecek.
30 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı
03:20 TOZKOPARAN
04:20 AİLELER YARIŞIYOR
06:55 YEŞİL DENİZ
09:20 1'DE BUGÜN
09:30 TOZKOPARAN
10:50 SEKSENLER
13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR
15:35 1'DE BUGÜN
15:45 AİLELER YARIŞIYOR
17:45 KRALIN KIZI
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 MEHMETÇİK KUTLU ZAFER
23:45 VUSLAT
02:25 SEKSENLER
30 Ocak Perşembe FOX TV Yayın Akışı
05:15 İNADINA AŞK- TEKRAR
07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İLE...
00:30 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ
30 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:15 Oynat BakalımProgram
07:00 Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram
08:45 Oynat BakalımProgram
09:15 Gel Konuşalım / CanlıProgram
12:00 ProgramProgram
15:00 YemekteyizYarışma
20:00 O Ses Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 YemekteyizYarışma
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
01:45 Gel KonuşalımProgram
03:40 Çok Güzel Hareketler Bunlar
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.