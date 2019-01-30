Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 30 Ocak Perşembe yayın akışı)

Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.

BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

30 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı



00:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

02:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

05:25 AŞK VE MAVİ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

23:15 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Yapım Firması: Tims&B Productions »

Yapımcı: Timur Savcı, Burak Sağyaşar

Yönetmen: Faruk Teber

Senaryo: Yıldız Tunç

Müzik:

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne), Kerem Alışık (Fekeli), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu)

Konu: 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir... Anasız babasız büyüyen Yılmaz (Uğur Güneş) ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha (Hilal Altınbilek)‘nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul’dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği’ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar (Vahide Perçin) ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir (Murat Ünalmış) ‘in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin kahyası Gaffur (Bülent Polat) olacaktır. Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği’nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha’nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul’da başlayıp, kara bir tren ile Adana’ya ulaşan dizide, yıllar önceki Türkiye’nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

30 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı



01:30 ÇİLEK

03:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

03:45 5N1K

04:45 KAVAK YELLERİ

06:15 AKASYA DURAĞI

08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL

09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2.SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

20:00 BENDE KAL

21:45 BENDE KAL

23:45 PİRANA

30 Ocak Perşembe Star Tv Yayın Akışı

06:05 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR

07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN

10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

11:30 PARAMPARÇA / TKR

14:00 NERGİS ZAMANI / TKR

16:15 ANNE / TKR

18:05 KİRALIK AŞK / TKR

19:30 STAR ANA HABER

20:45 AVLU

23:30 EYVAH DÜŞÜYORUM / TKR

01:25 UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR

AVLU 28.BÖLÜM

Avlu'nun yeni bölümünde neler olacak sorusu merak konusu olurken Avlu fragmanları birbiri ardında yayınlandı. Avlu 28. bölüm fragmanında önemli gelişmeler dikkat çekti. Avlu 28. yeni bölüm 3.fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölüm fragmanında; Azra'nın tahliyesine karar veriliyor. Deniz ve diğerleri bu mutluluğuna ortak olurken dışarıda ona yaptıklarının bedeline ödetmek için ant içmiş biri var. Deniz ve Kudret arasındaki savaşta silahlar çekiliyor

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz mahkemeye çıkmıştır. Savcı mütalasını açıkladıktan sonra karar ileri bir tarihe atılır. Mahkeme çıkışında Deniz’e kadınlardan büyük destek vardır. Avlu’da Deniz’in durumu büyük bir endişe yaratır. Deniz ve Murat cezaevi aracı ile hapishaneye geri dönerler. Yolda Murat Deniz’e moral vermeye çalışır. Deniz kendisinin bir suçlu olduğunu ve kendisi için endişelenmemesi gerektiğini ve bundan sonra kendi hayatına bakmasını söyler.

DENİZ CEZAYI KESİYOR

Deniz hapse geri döndükten sonra kumar oynayan ve uyuşturucu kullananlardan birinin cezasını verir. Deniz’in verdiği ceza Zerrin’in dikkatini çeker. Özlem, Zerrin’e Deniz’in yaptığının kendi amaçlarına hizmet ettiğini ve ona hareket alanı açmalarını söyler. Zerrin bu teklifi reddeder. Zerrin Kudret’i yanına çağırarak kumar ve uyuşturucu işinden uzak durmasını söyleyerek onu tehdit eder. Kudret bu tehdide boyun eğmez ve batarsa onu da batıracağını söyler.

ÖZGE HASTANEYE KALDIRILIYOR

Bu arada Özge’nin sancısı tutar. Alel acele hastaneye kaldırılır. Kudret ona birşey olursa herkesi mahvedeceğini hatta torununa birşey olursa Özge’yi yaşatmayacağını söyler. Bu sırada Kudret’in sözlerini duyan Deniz Kudret’in üzerine yürür. Hastaneye gelen Özge’yi gören Naciye gözyaşlarına boğulur. Deniz, Azra’yı arayarak Özge’nin hastaneye kaldırıldığını haber verir. Azra Özge’yi görmek için hastaneye gider. Bu arada Özge ve bebeğin durumu iyidir. Bebek erken doğmuştur ve küveze alınmıştır.

KUDRET KUTLAMA YAPIYOR

Kudret Özge ve bebeği ile ilgili haberi almıştır. Aynı haber Deniz’e de ulaşır. Özge’nin bir kızı olmuştur. Deniz haberi diğerleri ile paylaşır. Kudret torunu doğduğu için hapishanede kutlama yapar. Melis hastaneye Özge’yi ziyarete gelir. Özge ile konuştuktan sonra dışarıya çıkacakken Naciye onunla konuşmak istediğini söyler. Melis’e torunun velayetini alıp alamayacağını sorar. Melis onun öncelikle bir iş bulmasını söyler. Naciye iş bulduğunu söyleyince de Melis elinden geleni yapacağını söyler.

ZERRİN KİMİN PEŞİNDE?

Oktay hastane dışında bazı adamların beklediğini farkeder. Bu arada Hasan cezaevi önüne gelir. Gardiyan Hüseyi’den Dudu’ya getirdiği hediyeyi vermesini ister ama Hüseyin kabul etmez. Hastaneden hapishaneye dönen Melis’in yanına gelen Zerrin onunla konuşmak istediğini söyler. Ona eski bir mahkum ile ilgili soru sorar. Melis’e Azra ile kavga eden bir mahkumdan söz ettiğinde Melis hatırladığını söyleyerek mahkum ile ilgili detayları anlatır.

30 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı

04:15 GÜLPERİ

05:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ

08:00 KENDİNE İYİ BAK

10:00 GÜLPERİ

13:00 GELİN EVİ

15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 ÇARPIŞMA

01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

ÇARPIŞMA

Yapım Firması: Ay Yapım »

Yapımcı:

Yönetmen: Uluç Bayraktar

Senaryo: Ali Aydın

Müzik:

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ (Kadir), Elçin Sangu (Zeynep), Alperen Duymaz (Kerem), Melisa Aslı Pamuk (Cemre), Onur Saylak (Veli Cevher), Erkan Can (Haydar), Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık, Sevtap Özaltun

Konu: Dizide dört arabanın birbirine çarpmasıyla başlayan ve herkesin birbirine kesişen hayatlarının hikayesi anlatılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ komiser rolüyle ekrana gelecek.

30 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

03:20 TOZKOPARAN

04:20 AİLELER YARIŞIYOR

06:55 YEŞİL DENİZ

09:20 1'DE BUGÜN

09:30 TOZKOPARAN

10:50 SEKSENLER

13:30 PELİN ÇİFT İLE İYİ FİKİR

15:35 1'DE BUGÜN

15:45 AİLELER YARIŞIYOR

17:45 KRALIN KIZI

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 MEHMETÇİK KUTLU ZAFER

23:45 VUSLAT

02:25 SEKSENLER

30 Ocak Perşembe FOX TV Yayın Akışı

05:15 İNADINA AŞK- TEKRAR

07:15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE...

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İLE...

00:30 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ

30 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:15 Oynat BakalımProgram

07:00 Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram

08:45 Oynat BakalımProgram

09:15 Gel Konuşalım / CanlıProgram

12:00 ProgramProgram

15:00 YemekteyizYarışma

20:00 O Ses Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 YemekteyizYarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram

01:45 Gel KonuşalımProgram

03:40 Çok Güzel Hareketler Bunlar