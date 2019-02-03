Bugün kanallarda neler var(Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 3 şubat Perşembe yayın akışı)
3 şubat Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir litre gözyaşı, Savaşçı, Survivör bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 3 şubat Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor.
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