Bugün Kandil mi? Bugün ne Kandili? 10 Mart kandil mi, ne kandili?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Kandil günleri belli oldu. 10 Mart Çarşamba gününün ne kandili olduğu yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet'in Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında Miraç Kandili de yer alıyor. Peki, bugün ne kandili, Miraç Kandili mi? 10 Mart ne kandili? İşte, Diyanet 2021 kandil günleri bilgisi...

BUGÜN KANDİL Mİ? BUGÜN NE KANDİLİ?

Miraç Kandili, 2021 yılında 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; gündüz oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetler yerine getirilecek.

Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler Diyanet

10 MART KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Diyanet, dini günler takvimini resmi sitesinden yayımlandı. Takvime göre 10 Mart Miraç Kandili....

Miraç İslamiyet'te Hz. Muhammed'in göğe yükselme vakasıdır. Arapçada yükseğe çıkma anlamına gelir.

Miraç ya da Mirac olayı hicretten 1 yıl ya da 17 ay önce Receb ayının 27. gecesi gerçekleşir. Olayın 2 aşaması vardır. 1. aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. 2. aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da geçmez, ama çok sayıdaki hadiste detaylı biçimde anlatılır.

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