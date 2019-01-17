Bugün kar tatili olan iller 17 ocak perşembe 

Kar tatili son dakika olan iller 17 Ocak 2019 yarın okullar tatil mi

Valilik açıklaması -Kar tatili olan iller ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 17 Ocak kar tatili var mı, okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rapor yayınlandı. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16 Ocak’ta birçok ilde okullar tatil oldu. 17 Ocak kar tatili olan iller arasında Niğde, Bingöl ve Karaman da bulunuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

17 OCAK’TA OKULLAR TATİL Mİ?

AKSARAY

Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 17 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Çankırı

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

Karaman

Karaman'da devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, 2 ilde de hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

Kırşehir

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya'nın 12 ilçesinde eğitime ara verildi

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.

Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 ilçede dün etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı mahallelerde 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 5, Alaşehir'de 19 ve Sarıgöl'de ise 2 mahallede okullarda yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

Muş

Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, il merkezi ve bağlı köylerle Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerle bağlı köylerde eğitimin devam ettiği vurgulanan açıklamada, il merkezi ve Varto ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği vurgulandı.

Nevşehir

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun

Samsun'da olumsuz hava koşulları ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.

Tokat

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Uşak

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumları kapsadığı ifade edildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan Giresun merkez ve Dereli ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap ile Bulancak ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, aşırı soğuklara bağlı buzlanmanın yanı sıra kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezi, Kürtün, Torul ve Köse ilçelerinde tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedilerek, Kelkit ile Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

16 OCAK ÇARŞAMBA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle merkez ile Hasköy ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş merkez ve Hasköy ilçesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin de değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş il merkezi ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim öğretim devam edilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN

Sincik'te okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

Bozüyük'te eğitime kar tatili

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinde bugün öğlen saatlerinden itibaren ilçe genelinde yoğun olarak etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçe genelinde ve ilçeye bağlı belde ve köylerde yoğun kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ulaşımında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla yarın 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Pazaryeri'nde eğitime bir gün ara verildi

Bilecik kent geneli ve ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı sonrası Pazaryeri ilçesinde okullara bir gün tatil edildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezimizde ve köylerimizde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kütahya'da eğitime 1 gün ara verildi

Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı Kütahya etkili oldu. Kar kalınlığını 25 santimetreyi bulduğu Kütahya'da öğrencileri sevindirecek haber geldi. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde kar yağışının artması öngörüsü ile Kütahya'da yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Valilikten gelen açıklamada; "Hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kocaeli'de okullar tatil edildi

Meteorolojiden yapılan açıklamalar sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de yarın okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de Çarşamba günü eğitime ara verildiği, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Eskişehir'de okullar tatil edildi



Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün arar verildi.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırırken, kısa sürede kent merkezi ve ilçeler beyaz örtü ile kaplandı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Düzce'de okullara kar tatili

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİLECİK

Bilecik ve 4 ilçesinde okullar tatil edildi

Bilecik'te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı il merkezi, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamalara il merkezi ve anılan ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BOLU

Bolu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de izin verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanacak muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda oluşabilecek aksamalar sebebiyle Bolu il genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda, 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü yoğun kar yağışından ötürü oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılmıştır” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinden Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

KARABÜK

Karabük'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve ilçelerimizdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri, 16.01.2019 Çarşamba günü (1 gün) tatil edilmiştir. 2002/58 Sayılı Genelge'nin 3. maddesi gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan hamile personeli de kapsamaktadır” denildi.

BAYBURT

Bayburt il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liseler 16 Ocak Çarşamba günü bir günlüğüne tatil edildi.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“Bayburt ilimizin özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”

Öte yandan Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, AFAD ve Jandarma ekipleri, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşları kurtardı.

BURSA

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan ve Harmancık'da eğitime bir gün ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Harmancık Kaymakamlığı da yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

MANİSA

Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Selendi'de okulların tamamında kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Selendi Kaymakamı Can Atak, olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime erişen öğrenciler için ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerde okulların tamamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiğini söyledi.

Demirci'de eğitime 1 gün ara verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Demirci ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

AFYON

Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli; hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan hastalar, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların da bir gün süre ile izinli sayılacağı belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in 3 ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir'in Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı dolayısı ile 1 gün ara verildi. Ayrıca, Dursunbey'in Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler kırsal mahalle okulları ile Kepsut ilçesinin Keçidere, İsaalan, Bükdere ve Serceören ilkokulları tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullar 16 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Kastamonu il merkezi ve merkeze bağlı köylerde bulunan tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Bu kapsamda yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde görevli engelli ve hamile devlet memurları 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, kuvvetli kar yağışı nedeniyle il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kurumun web sitesinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece saatlerinden sonra başlayacak kuvvetli kar yağışı nedeni ile herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “16 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

BURSA

Bursa'da dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Orhaneli ve Keles ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Keles ve Orhaneli ilçelerinde de yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Orhaneli ve Keles Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü Orhaneli ve Keles ilçe merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 16 Ocak Çarşamba günü bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Çankırı Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çankırı ili genelinde tüm resmî ve özel okullarımızda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de aynı süre zarfında idari izinli sayılmıştır” denildi.

İZMİR

İzmir'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tire ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, dağ köylerindeki bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitimle Tire'ye gelecek öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini, öncelikle ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, tüm yolların açık tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Kaymakam Tanrıseven, Kaymakamlık kriz masası koordinesinde kurumların aralıksız çalışmalarına devam ettiğini belirterek, gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti.

SAKARYA

Sakarya'da 4 ilçede yoğun yağan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya'da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Hendek, Akyazı, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." denildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Göle Kaymakamlığından, bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.