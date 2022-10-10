Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var10 Ekim 2022 Pazartesi? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 8 EKİM 2022 CUMARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

10 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
17:30
Craiova - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:00
SJK - Honka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Atromitos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30
Radomlje - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Asane - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Fredrikstad - Bryne
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
KFUM Oslo - Stabaek
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Grorud
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Rakow Czestochowa - Legnica
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Altay - Ç.Rizespor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
M.Başakşehir - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Norrköping - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Örebro - Dalkurd
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
AC Horsens - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10
Hammarby - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
UTA Arad - CFR Cluj
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30
Piast Gliwice - Widzew Lodz
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
Fiorentina - Lazio
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Sochaux - St. Etienne
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Nottingham Forest - Aston Villa
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00
Elche - Mallorca
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Eibar - Mirandes
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Arouca - Famalicao
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:15
Stjarnan - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

23:00
Guairena - Resistencia
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:30
Audax Ital. - Calera
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

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