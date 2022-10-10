Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 8 EKİM 2022 CUMARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

10 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol

17:30

Craiova - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:00

SJK - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Atromitos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Radomlje - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Asane - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Fredrikstad - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

KFUM Oslo - Stabaek

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ranheim - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandnes - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Rakow Czestochowa - Legnica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Altay - Ç.Rizespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Trabzonspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

M.Başakşehir - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Norrköping - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Örebro - Dalkurd

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

AC Horsens - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10

Hammarby - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

UTA Arad - CFR Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30

Piast Gliwice - Widzew Lodz

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Fiorentina - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Sochaux - St. Etienne

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Nottingham Forest - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00

Elche - Mallorca

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Eibar - Mirandes

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Arouca - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:15

Stjarnan - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

23:00

Guairena - Resistencia

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:30

Audax Ital. - Calera

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV