Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 10 Ekim 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 8 EKİM 2022 CUMARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
10 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
17:30
Craiova - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:00
SJK - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Atromitos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Radomlje - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Asane - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Stabaek
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rakow Czestochowa - Legnica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Altay - Ç.Rizespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
M.Başakşehir - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Norrköping - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Dalkurd
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
AC Horsens - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:10
Hammarby - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
UTA Arad - CFR Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Piast Gliwice - Widzew Lodz
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Fiorentina - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Sochaux - St. Etienne
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Nottingham Forest - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
22:00
Elche - Mallorca
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Eibar - Mirandes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Arouca - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:15
Stjarnan - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:00
Guairena - Resistencia
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
23:30
Audax Ital. - Calera
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV