Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 11 Ekim 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 11 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
11 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
13:30
Jeonbuk - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
15:00
PSG - Benfica
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
B.Dortmund - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:45
Kopenhag - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
19:45
Maccabi Haifa - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Halmstads - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Jönköpings - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Dundee United - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Milan - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Celtic - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Dinamo Zagreb - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
B.Dortmund - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
PSG - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Shakhtar Donetsk - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Fenix - Maldonado
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV