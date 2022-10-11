Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 11 Ekim 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 11 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

11 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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Futbol

13:30

Jeonbuk - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

15:00

PSG - Benfica

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

B.Dortmund - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

19:45

Kopenhag - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45

Maccabi Haifa - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Halmstads - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Jönköpings - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45

Dundee United - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Milan - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Celtic - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Dinamo Zagreb - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

B.Dortmund - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

PSG - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Fenix - Maldonado

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV