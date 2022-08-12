Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 12 Ağustos 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 12 AĞUSTOS 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

12 Ağustos 2022 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

17:00

Türkiye - Cezayir

İslami Dayanışma Turnuvası

TRT Spor

18:00

Zira - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Haka - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Hegelmann Litauen - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Legnica - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:10

Admira - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Dornbirn - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Floridsdorfer - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Liefering - First Vienna

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

St.Polten - Sturm Graz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Kaiserslautern - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Nürnberg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30

F.Amager - Naestved

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Fredericia - Vejle

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Hobro - Sonderjyske

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

AC Horsens - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sandefjord - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sarpsborg 08 - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:30

Neuchatel Xamax - FC Lausanne

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

20:30

Yverdon - FC Will

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00

Trabzonspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Altay - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

21:00

Excelsior - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Sibenik - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Almere - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Willem II

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

De Graafschap - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Roda - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Zwolle

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Dender - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Virton - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

NK Celje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

Bellinzona - FC Aarau

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30

Freiburg - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

Arges - Uni. Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30

Skalica - Podbrezova

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:30

BW Linz - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Boston River - River Plate

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:30

Widzew Lodz - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Dundee FC - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Derry City - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Drogheda - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dublin - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Parma - Bari

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Oostende - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Nantes - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00

Osasuna - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus

22:00

Kopenhag - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Watford - Burnley

İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00

Levante - Huesca

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV