Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 12 Ağustos 2022 Cuma maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 12 AĞUSTOS 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
12 Ağustos 2022 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
17:00
Türkiye - Cezayir
İslami Dayanışma Turnuvası
TRT Spor
18:00
Zira - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
Haka - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Hegelmann Litauen - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Legnica - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:10
Admira - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Dornbirn - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Floridsdorfer - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Liefering - First Vienna
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
St.Polten - Sturm Graz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Kaiserslautern - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Nürnberg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30
F.Amager - Naestved
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Fredericia - Vejle
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hobro - Sonderjyske
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
AC Horsens - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sandefjord - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sarpsborg 08 - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:30
Neuchatel Xamax - FC Lausanne
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
20:30
Yverdon - FC Will
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:00
Trabzonspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Altay - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
21:00
Excelsior - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Sibenik - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Almere - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Willem II
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Dender - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Virton - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Bellinzona - FC Aarau
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:30
Freiburg - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
Arges - Uni. Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Skalica - Podbrezova
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:30
BW Linz - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Boston River - River Plate
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV
21:30
Widzew Lodz - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Dundee FC - Arbroath
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Derry City - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Drogheda - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dublin - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Parma - Bari
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Oostende - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Nantes - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus
22:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Watford - Burnley
İngiltere Championship
Bein Sports 3
22:00
Levante - Huesca
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV