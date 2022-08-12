Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 12 Ağustos 2022 Cuma maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 12 Ağustos 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 12 Ağustos 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 12 AĞUSTOS 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

12 Ağustos 2022 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

17:00
Türkiye - Cezayir
İslami Dayanışma Turnuvası

TRT Spor

18:00
Zira - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
Haka - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Hegelmann Litauen - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00
Legnica - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:10
Admira - Austria II
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Dornbirn - Horn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Floridsdorfer - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Liefering - First Vienna
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
St.Polten - Sturm Graz
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Kaiserslautern - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Nürnberg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30
F.Amager - Naestved
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Fredericia - Vejle
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Hobro - Sonderjyske
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
AC Horsens - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Sandefjord - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00
Sarpsborg 08 - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:30
Neuchatel Xamax - FC Lausanne
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

20:30
Yverdon - FC Will
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00
Trabzonspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00
Altay - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

21:00
Excelsior - Vitesse
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Sibenik - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
Almere - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Willem II
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Roda - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Dender - Lommel
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Virton - RWDM
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
Bellinzona - FC Aarau
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30
Freiburg - B.Dortmund
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
Arges - Uni. Craiova
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30
Skalica - Podbrezova
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:30
BW Linz - Grazer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Boston River - River Plate
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:30
Widzew Lodz - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
Dundee FC - Arbroath
İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Derry City - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Dublin - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Parma - Bari
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Oostende - KAA Gent
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00
Nantes - Lille
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus

22:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00
Watford - Burnley
İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00
Levante - Huesca
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

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