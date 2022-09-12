Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 12 Eylül 2022 Pazartesi maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 12 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

12 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


18:00
Mioveni - Cluj
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00
Beşiktaş - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00
PAOK - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Brann - Grorud
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kongsvinger - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Skeid
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stabaek - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Altınordu - Pendikspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00
Jagiellonia - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Viborg - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Hacken
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Trelleborgs - Orgryte
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:10
Göteborg - Helsingborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00
Steaua Bükreş - Voluntari
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00
Almere - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Ajax - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30
Adana Demirspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:45
Empoli - Roma
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Metz - Guingamp
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Leeds United - Nottingham Forest
İngiltere Premier Lig

Ertelendi

22:00
Almeria - Osasuna
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Eibar - Granada
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Vizela - Estoril
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30
Huancayo - San Martin
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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