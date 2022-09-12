Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 12 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
12 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
18:00
Mioveni - Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
PAOK - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Brann - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kongsvinger - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Skeid
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stabaek - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Altınordu - Pendikspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
20:00
Jagiellonia - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Viborg - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Kalmar - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Trelleborgs - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:10
Göteborg - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Steaua Bükreş - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Almere - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Ajax - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Adana Demirspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:45
Empoli - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Metz - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Leeds United - Nottingham Forest
İngiltere Premier Lig
Ertelendi
22:00
Almeria - Osasuna
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Eibar - Granada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Vizela - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Huancayo - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV