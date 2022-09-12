Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 12 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

12 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



18:00

Mioveni - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

PAOK - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Brann - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kongsvinger - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mjondalen - Skeid

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stabaek - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Altınordu - Pendikspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00

Jagiellonia - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Viborg - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Kalmar - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Trelleborgs - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:10

Göteborg - Helsingborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Steaua Bükreş - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Almere - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Ajax - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - Zwolle

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Roda - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Adana Demirspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:45

Empoli - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Metz - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Leeds United - Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig

Ertelendi

22:00

Almeria - Osasuna

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Eibar - Granada

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Vizela - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Huancayo - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV