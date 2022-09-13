Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 13 Eylül 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 13 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
13 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Serhat Ardahan - Kars 36
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
13:00
Gyeongnam - Gimpo
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:00
Suwon - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Busan - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Jeju United - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
15:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
15:45
Bigaspor - Akhisarspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
17:00
Liverpool - Ajax
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:45
Viktoria Plzen - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
19:45
Sporting Lisbon - Tottenham
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
20:00
Eskilstuna United - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Norrby - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Hull City - Stoke
İngiltere Championship
Yayın yok
21:45
Derry City - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Porto - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
B.Leverkusen - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Liverpool - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Marsilya - E.Frankfurt
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Rangers - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Preston - Burnley
İngiltere Championship
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