Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 13 Eylül 2022 Salı maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 13 Eylül 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 13 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

13 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Serhat Ardahan - Kars 36
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

13:00
Gyeongnam - Gimpo
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00
Suwon - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Busan - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30
Jeju United - Daegu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
FC Seoul - Gangwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

15:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

15:45
Bigaspor - Akhisarspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00
Liverpool - Ajax
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

19:45
Viktoria Plzen - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

19:45
Sporting Lisbon - Tottenham
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

20:00
Eskilstuna United - Brage
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Norrby - Halmstads
İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45
Hull City - Stoke
İngiltere Championship

Yayın yok

21:45
Derry City - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Porto - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
B.Leverkusen - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Liverpool - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Marsilya - E.Frankfurt
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Rangers - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Preston - Burnley
İngiltere Championship

Bein Sports 3

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