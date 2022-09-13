Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 13 Eylül 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 13 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

13 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Serhat Ardahan - Kars 36

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

13:00

Gyeongnam - Gimpo

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00

Suwon - Gimcheon Sangmu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Busan - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30

Jeju United - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

FC Seoul - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

15:00

Bayern Münih - Barcelona

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

15:45

Bigaspor - Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00

Liverpool - Ajax

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

19:45

Viktoria Plzen - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

19:45

Sporting Lisbon - Tottenham

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

20:00

Eskilstuna United - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Norrby - Halmstads

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45

Hull City - Stoke

İngiltere Championship

Yayın yok

21:45

Derry City - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Bayern Münih - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Porto - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

B.Leverkusen - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Liverpool - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Marsilya - E.Frankfurt

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Rangers - Napoli

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Preston - Burnley

İngiltere Championship

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