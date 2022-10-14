Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 14 Ekim 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 EKİM 2022 CUMA? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

14 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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13:00

Arsenal Dzyarzhynsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00

Shamakhi - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

Bilyoner TV

14:45

Balestier Khalsa - Geylang

Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

14:45

Tanjong Pagar - Lion City

Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

15:00

Dinamo Minsk - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00

FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:15

Arges - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

NK Celje - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Zlate Moravce - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sibenik - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Slavia Mozyr - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Korona Kielce - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:10

Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

St.Polten - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Greuther Fürth - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30

St.Pauli - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Hobro - Vejle

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Hvidovre IF - Naestved

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Alanyaspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Boluspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00

Elfsborg - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Lyngby - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Yverdon - Schaffhausen

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00

Hermannstadt - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Almere - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

De Graafschap - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Willem II

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

VVV Venlo - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Zwolle - Heracles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Waasland Beveren - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Standard Liege U23 - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

Domzale - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

FC Lausanne - Neuchatel Xamax

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:15

Thun - Lausanne Ouchy

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30

Schalke 04 - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

Rapid Wien 2 - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Venezia - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Wisla Plock - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Westerlo - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Bohemians

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Brentford - Brighton

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00

Strasbourg - Lille

Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, Bein Sports 5

22:00

Rayo Vallecano - Getafe

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:30

Cesar Vallejo - FC Carlos Stein

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV