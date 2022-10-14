Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 14 Ekim 2022 Cuma maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 EKİM 2022 CUMA? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
14 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Arsenal Dzyarzhynsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Shamakhi - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
Bilyoner TV
14:45
Balestier Khalsa - Geylang
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
14:45
Tanjong Pagar - Lion City
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
15:00
Dinamo Minsk - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:15
Arges - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
NK Celje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sibenik - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Slavia Mozyr - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Korona Kielce - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:10
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
St.Polten - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Greuther Fürth - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30
St.Pauli - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Hobro - Vejle
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hvidovre IF - Naestved
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Alanyaspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Boluspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
20:00
Elfsborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Lyngby - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Yverdon - Schaffhausen
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:00
Hermannstadt - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Almere - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Willem II
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
VVV Venlo - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Zwolle - Heracles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Waasland Beveren - Deinze
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Standard Liege U23 - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
Domzale - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
FC Lausanne - Neuchatel Xamax
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:15
Thun - Lausanne Ouchy
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:30
Schalke 04 - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Venezia - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Wisla Plock - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Westerlo - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Bohemians
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Brentford - Brighton
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
22:00
Strasbourg - Lille
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV, Bein Sports 5
22:00
Rayo Vallecano - Getafe
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:30
Cesar Vallejo - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV