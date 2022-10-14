Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 14 Ekim 2022 Cuma gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 14 Ekim 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 EKİM 2022 CUMA? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

14 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Arsenal Dzyarzhynsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00
Shamakhi - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi

Bilyoner TV

14:45
Balestier Khalsa - Geylang
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

14:45
Tanjong Pagar - Lion City
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

15:00
Dinamo Minsk - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00
FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:15
Arges - Voluntari
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30
NK Celje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sibenik - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Slavia Mozyr - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00
Korona Kielce - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:10
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
St.Polten - Grazer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Greuther Fürth - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30
St.Pauli - Hamburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Hobro - Vejle
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Hvidovre IF - Naestved
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Alanyaspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Boluspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00
Elfsborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Lyngby - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Yverdon - Schaffhausen
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00
Hermannstadt - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00
Almere - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - Willem II
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
VVV Venlo - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Zwolle - Heracles
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Waasland Beveren - Deinze
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Standard Liege U23 - RWDM
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15
Domzale - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
FC Lausanne - Neuchatel Xamax
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:15
Thun - Lausanne Ouchy
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30
Schalke 04 - Hoffenheim
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Venezia - Frosinone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Wisla Plock - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
Westerlo - Seraing
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Bohemians
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Brentford - Brighton
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00
Strasbourg - Lille
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, Bein Sports 5

22:00
Rayo Vallecano - Getafe
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:30
Cesar Vallejo - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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