Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 14 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
14 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Grulla Morioka - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Oakleigh - Macarthur Bulls
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
12:30
Oakleigh - Macarthur Bulls
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
13:00
Ansan Greeners - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:00
Incheon - Ulsan Hyundai
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Kumamoto - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Mito - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Oita
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tochigi - Vegalta Sendai
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Verdy - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yamagata - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Vissel Kobe - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kyoto - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Anyang - Gwangju
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Seoul E Land - Asan
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Suwon - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Kofu - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Nagoya - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Urawa - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Galatasaray
Olağan Divan Toplantısı
GS TV
15:00
Juventus - Benfica
UEFA Gençlik Ligi
TV 8 Buçuk, UEFA.tv
15:45
Bergama Bld. - Karşıyaka
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
16:30
Sarıyer - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın yok
16:30
Erokspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
17:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
TV 8 Buçuk, UEFA.tv
17:30
Hajduk Split - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Eskişehirspor - Çankaya FK
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
19:00
Batman Petrol - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
19:00
Çorum FK - Bursaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
19:30
Jorge Jesus
Basın Toplantısı
FB TV, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
19:45
Shakhtar Donetsk - Celtic
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Milan - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
21:30
Union Espanola - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:00
Rangers - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Chelsea - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Kopenhag - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Juventus - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Maccabi Haifa - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
Real Madrid - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Reading - Sunderland
İngiltere Championship
Bein Sports 3
23:00
Cobresal - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV