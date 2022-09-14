Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 14 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

14 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Grulla Morioka - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30

Oakleigh - Macarthur Bulls

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV

12:30

Oakleigh - Macarthur Bulls

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV

13:00

Ansan Greeners - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00

Incheon - Ulsan Hyundai

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Jeonbuk - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Kumamoto - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Mito - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Omiya Ardija - Oita

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Renofa Yamaguchi - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tochigi - Vegalta Sendai

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tokushima - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Verdy - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Yamagata - Yokohama FC

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Vissel Kobe - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kyoto - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Anyang - Gwangju

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30

Seoul E Land - Asan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30

Suwon - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Kofu - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30

Nagoya - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Urawa - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Galatasaray

Olağan Divan Toplantısı

GS TV

15:00

Juventus - Benfica

UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:45

Bergama Bld. - Karşıyaka

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

16:30

Sarıyer - Kocaelispor

TFF 2. Lig

Yayın yok

16:30

Erokspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

17:00

Manchester City - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

17:30

Hajduk Split - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Eskişehirspor - Çankaya FK

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

19:00

Batman Petrol - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

19:00

Çorum FK - Bursaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

19:30

Jorge Jesus

Basın Toplantısı

FB TV, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

19:45

Shakhtar Donetsk - Celtic

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Milan - Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

21:30

Union Espanola - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:00

Rangers - Napoli

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Chelsea - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Kopenhag - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Juventus - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Maccabi Haifa - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Manchester City - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00

Real Madrid - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Reading - Sunderland

İngiltere Championship

Bein Sports 3

23:00

Cobresal - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV