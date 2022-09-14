Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 14 Eylül 2022 Çarşamba gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 14 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

14 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Grulla Morioka - Chiba
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30
Oakleigh - Macarthur Bulls
Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV

12:30
Oakleigh - Macarthur Bulls
Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV

13:00
Ansan Greeners - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00
Incheon - Ulsan Hyundai
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Seongnam
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Kumamoto - Machida
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Ryukyu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Mito - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Omiya Ardija - Oita
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Renofa Yamaguchi - Kanazawa
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Tochigi - Vegalta Sendai
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Okayama
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Verdy - Blaublitz
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Yamagata - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Vissel Kobe - Tokyo
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Kyoto - Yokohama Marinos
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Anyang - Gwangju
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30
Seoul E Land - Asan
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30
Suwon - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Kofu - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30
Nagoya - Kawasaki Frontale
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Urawa - Cerezo Osaka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Galatasaray
Olağan Divan Toplantısı

GS TV

15:00
Juventus - Benfica
UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:45
Bergama Bld. - Karşıyaka
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

16:30
Sarıyer - Kocaelispor
TFF 2. Lig

Yayın yok

16:30
Erokspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

17:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

17:30
Hajduk Split - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Eskişehirspor - Çankaya FK
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

19:00
Batman Petrol - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

19:00
Çorum FK - Bursaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

19:30
Jorge Jesus
Basın Toplantısı

FB TV, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

19:45
Shakhtar Donetsk - Celtic
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45
Milan - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

21:30
Union Espanola - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:00
Rangers - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Chelsea - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Kopenhag - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Juventus - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Maccabi Haifa - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
Real Madrid - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Reading - Sunderland
İngiltere Championship

Bein Sports 3

23:00
Cobresal - Colo Colo
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

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