Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Ağustos ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
15 Ağustos 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Gimcheon Sangmu - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
17:30
Maritimo - GD Chaves
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:00
HIFK Helsinki - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Athletic Bilbao - Mallorca
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
18:30
Real Oviedo - Andorra
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:00
Adanaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
19:00
Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Farul Constanta - Hermannstadt
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:15
Konyaspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:30
Verona - Napoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Arouca - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Aarhus - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hacken - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Brommapojkarna - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Korona Kielce - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:10
Göteborg - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
Getafe - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Lugo - Albacete
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
BB Erzurumspor - Pendikspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
21:00
Jong PSV - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - Heracles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:15
O. Ljubljana - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Juventus - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:45
Quevilly Rouen - St. Etienne
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Liverpool - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
22:30
Paços Ferreira - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Real Betis - Elche
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Ameliano - General Caballero
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
23:00
Cartagena - Ponferradina
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV