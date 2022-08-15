Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Ağustos ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

15 Ağustos 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Gimcheon Sangmu - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

17:30

Maritimo - GD Chaves

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:00

HIFK Helsinki - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Athletic Bilbao - Mallorca

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:30

Real Oviedo - Andorra

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:00

Adanaspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

19:00

Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Farul Constanta - Hermannstadt

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:15

Konyaspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30

Verona - Napoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Arouca - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Aarhus - Lyngby

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hacken - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Brage - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Brommapojkarna - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Korona Kielce - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:10

Göteborg - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Getafe - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Lugo - Albacete

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00

BB Erzurumspor - Pendikspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

21:00

Jong PSV - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - Heracles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:15

O. Ljubljana - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45

Juventus - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:45

Quevilly Rouen - St. Etienne

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Liverpool - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:30

Paços Ferreira - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Real Betis - Elche

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Ameliano - General Caballero

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:00

Cartagena - Ponferradina

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV