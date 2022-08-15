Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Ağustos ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Pazartesi ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 15 Ağustos 2022 Pazartesi maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Ağustos ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 15 Ağustos 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

15 Ağustos 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Gimcheon Sangmu - FC Seoul
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

17:30
Maritimo - GD Chaves
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:00
HIFK Helsinki - SJK
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30
Athletic Bilbao - Mallorca
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:30
Real Oviedo - Andorra
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:00
Adanaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

19:00
Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Farul Constanta - Hermannstadt
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:15
Konyaspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30
Verona - Napoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Arouca - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00
Aarhus - Lyngby
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Hacken - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Brommapojkarna - Eskilstuna United
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Korona Kielce - Warta
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:10
Göteborg - Hammarby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Getafe - Atletico Madrid
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30
Lugo - Albacete
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
BB Erzurumspor - Pendikspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

21:00
Jong PSV - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - Heracles
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Maastricht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:15
O. Ljubljana - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45
Juventus - Sassuolo
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:45
Quevilly Rouen - St. Etienne
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Liverpool - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:30
Paços Ferreira - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00
Real Betis - Elche
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Ameliano - General Caballero
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:00
Cartagena - Ponferradina
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

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