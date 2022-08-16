Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 16 Ağustos 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 AĞUSTOS 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
16 Ağustos 2022 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
17:00
Türkiye - Suudi Arabistan
İslami Dayanışma Turnuvasi
TRT Spor
20:00
Östersunds - Örebro
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Vasteraas - Trelleborgs
İsveç Superettan
Futbol
21:45
Burnley - Hull City
İngiltere Championship
Yayın yok
22:00
Kopenhag - Trabzonspor
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Exxen
22:00
Bodo Glimt - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
22:00
Glasgow Rangers - PSV
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
TV 8 Buçuk, Bilyoner TV
22:00
QPR - Blackpool
İngiltere Championship
Bein Sports 3,