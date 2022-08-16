Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2022 Salı ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 16 Ağustos 2022 Salı maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 16 Ağustos 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 16 Ağustos 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 AĞUSTOS 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

16 Ağustos 2022 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

17:00
Türkiye - Suudi Arabistan
İslami Dayanışma Turnuvasi

TRT Spor

20:00
Östersunds - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Vasteraas - Trelleborgs
İsveç Superettan

Futbol
21:45
Burnley - Hull City
İngiltere Championship

Yayın yok

22:00
Kopenhag - Trabzonspor
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen

22:00
Bodo Glimt - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV

22:00
Glasgow Rangers - PSV
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

TV 8 Buçuk, Bilyoner TV

22:00
QPR - Blackpool
İngiltere Championship

Bein Sports 3,

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