Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 16 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

16 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Sagan Tosu - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

16:45

Bani Yas - Al Bataeh

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45

Al Ittihad - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Sabah Bakü - Turan

Azerbaycan Premier Ligi

Bilyoner TV

17:00

Dinamo Minsk - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Voluntari - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Banska Bystrica - Skalica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Piast Gliwice - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

FC Vitebsk - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:10

BW Linz - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Horn - First Vienna

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Kapfenberg Bulls - Admira

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Lafnitz - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Braunschweig - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30

Sandhausen - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Sebail - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

F.Amager - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Dubai - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Y.Malatyaspor - Altay

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Galatasaray - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Hatayspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Slaven Belupo - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Naestved

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

AC Horsens - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slaven Belupo - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Deinze - Dender

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Lierse - Anderlecht U23

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

De Graafschap - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Heracles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

VVV Venlo - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Willem II - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Zwolle - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Shakhtyor Soligorsk - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Utrecht - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Petrolul - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30

Mainz - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

Legia Varşova - Legnica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Brescia - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Amstetten - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45

Salernitana - Lecce

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Antwerp - Seraing

Belçika Pro League

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Valladolid - Cadiz

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,

22:00

Auxerre - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00

Aston Villa - Southampton

İngiltere Premier Lig

Bein Sports Max 1

22:00

Nottingham Forest - Fulham

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00

Levante - Cartagena

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Portimonense - GD Chaves

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV