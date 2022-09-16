Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 16 Eylül 2022 Cuma maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
16 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Sagan Tosu - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
16:45
Bani Yas - Al Bataeh
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:45
Al Ittihad - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sabah Bakü - Turan
Azerbaycan Premier Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dinamo Minsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Voluntari - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Banska Bystrica - Skalica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Piast Gliwice - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
FC Vitebsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:10
BW Linz - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Horn - First Vienna
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Kapfenberg Bulls - Admira
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Lafnitz - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Braunschweig - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30
Sandhausen - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Sebail - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
F.Amager - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Dubai - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Y.Malatyaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Galatasaray - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Hatayspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Naestved
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
AC Horsens - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Deinze - Dender
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Lierse - Anderlecht U23
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Heracles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
VVV Venlo - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Willem II - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Zwolle - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Shakhtyor Soligorsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Utrecht - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Petrolul - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
Legia Varşova - Legnica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Amstetten - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Salernitana - Lecce
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Antwerp - Seraing
Belçika Pro League
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Valladolid - Cadiz
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,
22:00
Auxerre - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
22:00
Aston Villa - Southampton
İngiltere Premier Lig
Bein Sports Max 1
22:00
Nottingham Forest - Fulham
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
22:00
Levante - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Portimonense - GD Chaves
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV