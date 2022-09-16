Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 16 Eylül 2022 Cuma gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 16 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 16 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

16 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Sagan Tosu - Kashima Antlers
Japonya J.League

Bilyoner TV

16:45
Bani Yas - Al Bataeh
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45
Al Ittihad - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
Sabah Bakü - Turan
Azerbaycan Premier Ligi

Bilyoner TV

17:00
Dinamo Minsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00
Voluntari - Craiova
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30
Banska Bystrica - Skalica
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Piast Gliwice - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
FC Vitebsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:10
BW Linz - St.Polten
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Horn - First Vienna
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Kapfenberg Bulls - Admira
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Lafnitz - Austria II
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Braunschweig - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30
Sandhausen - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Sebail - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30
F.Amager - Koge
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Dubai - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Y.Malatyaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Galatasaray - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Hatayspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Naestved
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
AC Horsens - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
Deinze - Dender
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Lierse - Anderlecht U23
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - Almere
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Heracles
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
VVV Venlo - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Willem II - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Zwolle - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Shakhtyor Soligorsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00
Utrecht - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Petrolul - Farul Constanta
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
Legia Varşova - Legnica
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Amstetten - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45
Salernitana - Lecce
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Antwerp - Seraing
Belçika Pro League

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Valladolid - Cadiz
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,

22:00
Auxerre - Lorient
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00
Aston Villa - Southampton
İngiltere Premier Lig

Bein Sports Max 1

22:00
Nottingham Forest - Fulham
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00
Levante - Cartagena
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Portimonense - GD Chaves
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

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