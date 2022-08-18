Bugün kimin maçı var 18 Ağustos 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 18 Ağustos 2022 Perşembe ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 18 Ağustos 2022 Perşembe maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 18 Ağustos 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 18 Ağustos 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 18 AĞUSTOS PERŞEMBE 2022? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

18 Ağustos 2022 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


11:00
Daegu - Jeonbuk
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

14:00
Vissel Kobe - Yokohama Marinos
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

20:00
Malmö - Sivasspor
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

TRT Spor

20:45
M.Başakşehir - Antwerp
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

TRT 1

22:00
Austria Wien - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

Smart Spor

Bugün kimin maçı var 18 Ağustos 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

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