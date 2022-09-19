Bugün kimin maçı var 19 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 19 Eylül 2022 Pazartesi? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 19 Eylül 2022 Pazartesi gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 19 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 19 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

19 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

20:00
Sonderjyske - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Arges - CFR Cluj
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00
Tenerife - Malaga
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00
Boston River - Danubio
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

23:30
Ayacucho - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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