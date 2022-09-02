Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 2 Eylül 2022 Cuma maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 2 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
2 Eylül 2022 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
17:00
Slutsk - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:30
Zilina - Podbrezova
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:30
ND Gorica - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:45
Sepsi - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
FC Dinamo Brest - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:10
Horn - Liefering
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Lafnitz - First Vienna
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Braunschweig - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30
Heidenheim - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
F.Amager - Hillerod
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Göztepe - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
20:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Yverdon - Bellinzona
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:00
Ümraniyespor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Benfica - Vizela
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Fortuna Sittard - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Dinamo Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
VVV Venlo - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Willem II - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
RWDM - Anderlecht U23
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Standard Liege U23 - Genk U23
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
Koper - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Thun - FC Lausanne
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:30
B.Dortmund - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
Cluj - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Vorwarts Steyr - Admira
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Cagliari - Modena
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Legia Varşova - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Maldonado - Rentistas
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Club Brugge - Cercle Brugge
Belçika Pro League
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Amiens - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Bastia - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Guingamp - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Le Havre - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Metz - Annecy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Quevilly Rouen - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Sochaux - Laval
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Valenciennes - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Derry City - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Celta Vigo - Cadiz
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
WBA - Burnley
İngiltere Championship
Bein Sports 3
22:00
Leganes - Eibar
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:15
Estoril - Sporting
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:30
Ayacucho - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV