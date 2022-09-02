Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 2 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 2 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

2 Eylül 2022 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Suwon - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Sapporo - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

17:00

Slutsk - Arsenal Dzyarzhynsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30

Zilina - Podbrezova

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:30

ND Gorica - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:45

Sepsi - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

FC Dinamo Brest - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:10

Horn - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Lafnitz - First Vienna

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Braunschweig - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30

Heidenheim - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

F.Amager - Hillerod

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Göztepe - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00

Kopenhag - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Yverdon - Bellinzona

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00

Ümraniyespor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Benfica - Vizela

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Fortuna Sittard - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Dinamo Zagreb - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Zwolle

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

VVV Venlo - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Willem II - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

RWDM - Anderlecht U23

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Standard Liege U23 - Genk U23

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

Koper - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

Thun - FC Lausanne

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30

B.Dortmund - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

Cluj - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30

Vorwarts Steyr - Admira

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Cagliari - Modena

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Legia Varşova - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Maldonado - Rentistas

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Club Brugge - Cercle Brugge

Belçika Pro League

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

Amiens - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Bastia - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Guingamp - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Le Havre - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Metz - Annecy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Quevilly Rouen - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Sochaux - Laval

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Valenciennes - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Derry City - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Celta Vigo - Cadiz

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

WBA - Burnley

İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00

Leganes - Eibar

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15

Estoril - Sporting

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

Ayacucho - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV