Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 2 Eylül 2022 Cuma maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 2 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 2 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 2 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

2 Eylül 2022 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Incheon - Gangwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

17:00
Slutsk - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30
Zilina - Podbrezova
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:30
ND Gorica - Mura
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:45
Sepsi - Mioveni
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00
FC Dinamo Brest - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:10
Horn - Liefering
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Lafnitz - First Vienna
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Braunschweig - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30
Heidenheim - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
F.Amager - Hillerod
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Göztepe - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Yverdon - Bellinzona
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00
Ümraniyespor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00
Benfica - Vizela
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Fortuna Sittard - Utrecht
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Dinamo Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - Almere
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
VVV Venlo - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Willem II - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
RWDM - Anderlecht U23
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Standard Liege U23 - Genk U23
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15
Koper - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
Thun - FC Lausanne
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30
B.Dortmund - Hoffenheim
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
Cluj - Craiova
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30
Vorwarts Steyr - Admira
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Cagliari - Modena
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Legia Varşova - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30
Maldonado - Rentistas
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Club Brugge - Cercle Brugge
Belçika Pro League

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Amiens - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Bastia - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Guingamp - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Le Havre - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Metz - Annecy
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Quevilly Rouen - Niort
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Sochaux - Laval
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Valenciennes - Nimes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Derry City - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Celta Vigo - Cadiz
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
WBA - Burnley
İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00
Leganes - Eibar
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15
Estoril - Sporting
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30
Ayacucho - Sport Boys
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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