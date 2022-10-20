Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 20 Ekim 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 20 EKİM 2022 PERŞEMBE? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

20 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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Futbol

13:00

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

14:00

Menemenspor - Bulvarspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:00

Tuzlaspor - Yıldırımspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:45

Hougang - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

14:45

Tampines - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

15:00

Y.Malatyaspor - Ağrı 1970

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

15:00

Isloch Minsk - BATE

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

Cremonese - Modena

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

17:30

Giresunspor - Y.Amasyaspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

18:00

Karabağ - Turan

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Neman - Dnepr Mogilev

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:30

TPS Turku - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Sampdoria - Ascoli

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

19:00

AD Cantolao - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:30

Antwerp - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:45

Vllaznia - Real Madrid

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Wolfsburg - St.Polten

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:00

Arsenal - PSV

UEFA Avrupa Ligi

TV 8 Buçuk

20:00

Almeria - Girona

İspanya La Liga

Bilyoner TV

20:00

Degerfors - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Hammarby - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Kalmar - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Malmö - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Gaziantep FK - Sarıyer

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

21:00

Osasuna - Espanyol

İspanya La Liga

Bilyoner TV

21:15

Sporting Cristal - Grau

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Fulham - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 4

21:30

Basel - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Grasshoppers - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Zulte Waregem - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Barcelona - Villarreal

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Bologna - Cagliari

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

22:00

Roma - Slavia Prag

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

PSG - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:15

Leicester City - Leeds United

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

23:30

Cajamarca - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV