Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 20 Ekim 2022 Perşembe gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 20 Ekim 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 20 EKİM 2022 PERŞEMBE? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

20 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
13:00
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

14:00
Menemenspor - Bulvarspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:00
Tuzlaspor - Yıldırımspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Yayın yok

14:45
Hougang - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

14:45
Tampines - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

15:00
Y.Malatyaspor - Ağrı 1970
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

15:00
Isloch Minsk - BATE
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00
Cremonese - Modena
İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

17:30
Giresunspor - Y.Amasyaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

18:00
Karabağ - Turan
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
Neman - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:30
TPS Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00
Sampdoria - Ascoli
İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

19:00
AD Cantolao - Cienciano
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:30
Antwerp - Oostende
Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:45
Vllaznia - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45
Wolfsburg - St.Polten
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:00
Arsenal - PSV
UEFA Avrupa Ligi

TV 8 Buçuk

20:00
Almeria - Girona
İspanya La Liga

Bilyoner TV

20:00
Degerfors - Göteborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Hammarby - Sirius
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Malmö - Djurgarden
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Gaziantep FK - Sarıyer
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

21:00
Osasuna - Espanyol
İspanya La Liga

Bilyoner TV

21:15
Sporting Cristal - Grau
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30
Fulham - Aston Villa
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 4

21:30
Basel - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30
Grasshoppers - Servette
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45
Zulte Waregem - Anderlecht
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00
Barcelona - Villarreal
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Bologna - Cagliari
İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

22:00
Roma - Slavia Prag
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00
PSG - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:15
Leicester City - Leeds United
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

23:30
Cajamarca - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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