Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 20 Ekim 2022 Perşembe maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 20 EKİM 2022 PERŞEMBE? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
20 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
13:00
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
14:00
Menemenspor - Bulvarspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
Yayın yok
14:00
Tuzlaspor - Yıldırımspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
Yayın yok
14:45
Hougang - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
14:45
Tampines - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
15:00
Y.Malatyaspor - Ağrı 1970
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
15:00
Isloch Minsk - BATE
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Cremonese - Modena
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
17:30
Giresunspor - Y.Amasyaspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
18:00
Karabağ - Turan
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
Neman - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
TPS Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Sampdoria - Ascoli
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
19:00
AD Cantolao - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:30
Antwerp - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:45
Vllaznia - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Wolfsburg - St.Polten
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Arsenal - PSV
UEFA Avrupa Ligi
TV 8 Buçuk
20:00
Almeria - Girona
İspanya La Liga
Bilyoner TV
20:00
Degerfors - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Hammarby - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Kalmar - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Malmö - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
Gaziantep FK - Sarıyer
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
21:00
Osasuna - Espanyol
İspanya La Liga
Bilyoner TV
21:15
Sporting Cristal - Grau
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Fulham - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 4
21:30
Basel - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Grasshoppers - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Zulte Waregem - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Villarreal
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Bologna - Cagliari
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
22:00
Roma - Slavia Prag
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
PSG - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:15
Leicester City - Leeds United
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
23:30
Cajamarca - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV