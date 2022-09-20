Bugün kimin maçı var 20 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 20 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 20 Eylül 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 20 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

20 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



22:00

Fenix - Defensor Sporting

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV