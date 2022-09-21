Bugün kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
21 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Mito - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Anyang - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Seoul E Land - Gyeongnam
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
15:45
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
16:30
Milli Takım
Antrenman
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
21:45
İskoçya - Ukrayna
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2