Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 22 Eylül 2022 Perşembe maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

22 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



13:05

Avustralya - Yeni Zelanda

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

17:00

Kazakistan - Belarus

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

19:00

Letonya - Moldova

UEFA Uluslar Ligi

TV 8 Buçuk

21:45

Belçika - Galler

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

Fransa - Avusturya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

Hırvatistan - Danimarka

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

Polonya - Hollanda

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Türkiye - Lüksemburg

UEFA Uluslar Ligi

TRT 1

21:45

Litvanya - Faroe Adaları

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

Slovakya - Azerbaycan

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport