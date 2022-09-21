Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 22 Eylül 2022 Perşembe maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
22 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:05
Avustralya - Yeni Zelanda
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
17:00
Kazakistan - Belarus
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
19:00
Letonya - Moldova
UEFA Uluslar Ligi
TV 8 Buçuk
21:45
Belçika - Galler
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
Fransa - Avusturya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
Hırvatistan - Danimarka
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
Polonya - Hollanda
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Türkiye - Lüksemburg
UEFA Uluslar Ligi
TRT 1
21:45
Litvanya - Faroe Adaları
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
Slovakya - Azerbaycan
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport