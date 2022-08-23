Bugün kimin maçı var 23 Ağustos 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 23 Ağustos 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 23 Ağustos 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 23 AĞUSTOS SALI 2022? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
23 Ağustos 2022 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Mito - Oita
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor
TFF Rezerv Lig
FB TV
17:30
Abdullah Avcı
Basın Toplantısı
TV 8 Buçuk
18:45
Kopenhag
Basın Toplantısı
TV 8 Buçuk
19:00
APOEL - Djurgarden
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
20:00
Orgryte - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Fleetwood Town - Everton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3
21:45
Bolton Wanderers - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 4
22:00
Benfica - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
TV 8 Buçuk
22:00
Kızılyıldız - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Yayın yok
22:00
Viktoria Plzen - Karabağ
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport