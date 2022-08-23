Bugün kimin maçı var 23 Ağustos 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 23 Ağustos 2022 Salı ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 23 Ağustos 2022 Salı maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 23 Ağustos 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 23 Ağustos 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 23 Ağustos 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 23 AĞUSTOS SALI 2022? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

23 Ağustos 2022 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Mito - Oita
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

17:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor
TFF Rezerv Lig

FB TV

17:30
Abdullah Avcı
Basın Toplantısı

TV 8 Buçuk

18:45
Kopenhag
Basın Toplantısı

TV 8 Buçuk

19:00
APOEL - Djurgarden
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV

20:00
Orgryte - Norrby
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Örebro - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45
Fleetwood Town - Everton
İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3

21:45
Bolton Wanderers - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 4

22:00
Benfica - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

TV 8 Buçuk

22:00
Kızılyıldız - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Yayın yok

22:00
Viktoria Plzen - Karabağ
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport

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