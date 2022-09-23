Bugün kimin maçı var 23 Eylül 2022 Cuma? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 23 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 23 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 23 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

23 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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Futbol

14:00

Güney Kore - Kosta Rika

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

15:25

Japonya - ABD

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

19:00

Gürcistan - Makedonya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

19:00

Uruguay - İran

Hazırlık Maçı

Yayın yok

21:30

Brezilya - Gana

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

21:45

Almanya - Macaristan

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

İtalya - İngiltere

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Bosna Hersek - Karadağ

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

22:00

Sporting Gijon - Ibiza

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV