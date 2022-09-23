Bugün kimin maçı var 23 Eylül 2022 Cuma? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 23 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 23 Eylül 2022 Cuma maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 23 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
23 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
14:00
Güney Kore - Kosta Rika
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
15:25
Japonya - ABD
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
19:00
Gürcistan - Makedonya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
19:00
Uruguay - İran
Hazırlık Maçı
Yayın yok
21:30
Brezilya - Gana
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
21:45
Almanya - Macaristan
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
İtalya - İngiltere
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Bosna Hersek - Karadağ
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
22:00
Sporting Gijon - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV