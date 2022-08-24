Bugün kimin maçı var 24 Ağustos 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 24 Ağustos 2022 Çarşamba ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 24 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 24 Ağustos 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Ağustos 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2022? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

24 Ağustos 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Verdy - Tokushima
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:45
Young Lions - Tampines
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

15:00
Jorge Jesus
Basın Toplantısı

FB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

16:00
Kuala Lumpur City - PSM Makassar
AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

21:45
Tranmere Rovers - Newcastle Utd.
İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3

22:00
Trabzonspor - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Exxen

22:00
Dinamo Zagreb - Bodo Glimt
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen

22:00
PSV - Glasgow Rangers
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

TV 8 Buçuk, Exxen

22:30
Barcelona - Manchester City
Yardım Maçı

S Sport, S Sport Plus

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