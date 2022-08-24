Bugün kimin maçı var 24 Ağustos 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Ağustos 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2022? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
24 Ağustos 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Verdy - Tokushima
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:45
Young Lions - Tampines
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
15:00
Jorge Jesus
Basın Toplantısı
FB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
16:00
Kuala Lumpur City - PSM Makassar
AFC Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
21:45
Tranmere Rovers - Newcastle Utd.
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3
22:00
Trabzonspor - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Exxen
22:00
Dinamo Zagreb - Bodo Glimt
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Exxen
22:00
PSV - Glasgow Rangers
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
TV 8 Buçuk, Exxen
22:30
Barcelona - Manchester City
Yardım Maçı
S Sport, S Sport Plus