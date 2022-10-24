Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 24 Ekim 2022 Pazartesi gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 EKİM 2022 PAZARTESİ? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

24 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

15:30
Gomel - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30
Dnepr Mogilev - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00
Levadiakos - AEK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Petrolul - Arges
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30
Radomlje - Koper
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Piast Gliwice - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30
Cremonese - Sampdoria
İtalya Serie A

Bilyoner TV

19:30
BATE Borisov - Neman
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00
Giresunspor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Hatayspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Adanaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Jönköpings - Norrby
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Aalborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
OFI Crete - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

Rusya PL Youtube

20:00
Zenit - Sochi
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

21:00
Sepsi - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00
Jong Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30
KGHM Zaglebie - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30
Ascoli - Cagliari
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Barracas Central - Newell's Old Boys
Arjantin Primera Division

Smart Spor HD, Spor Smart

21:45
Sassuolo - Verona
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Le Havre - Metz
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45
Shelbourne - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Celta Vigo - Getafe
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
West Ham - Bournemouth
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00
Real Oviedo - Malaga
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Rio Ave - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:15
Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

23:00
Deportivo Binacional - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

60
570
12
10
8
8
470
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Yorum
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Son Haberler
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin'den Fakıbaba'ya olay sözler! "Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin'den Fakıbaba'ya olay sözler! "Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz"
Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var
Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var
Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...
Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...
Dolar haftaya yükselişle başladı! Döviz, yatırımcıyı mutlu etti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar haftaya yükselişle başladı! Döviz, yatırımcıyı mutlu etti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!
Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!
24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!
24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!
İstanbul'da özel üniversitede korkulu saatler! Ekipler harekete geçti, bina acilen boşaltıldı!
İstanbul'da özel üniversitede korkulu saatler! Ekipler harekete geçti, bina acilen boşaltıldı!
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Ertem Şener'in koluna ne oldu, eli neden sargılı?
Ertem Şener'in koluna ne oldu, eli neden sargılı?
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!