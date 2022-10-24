Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 EKİM 2022 PAZARTESİ? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

24 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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15:30

Gomel - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30

Dnepr Mogilev - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Levadiakos - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Petrolul - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Radomlje - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Piast Gliwice - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Cremonese - Sampdoria

İtalya Serie A

Bilyoner TV

19:30

BATE Borisov - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Giresunspor - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Hatayspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Adanaspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Jönköpings - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Aalborg - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

OFI Crete - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Rusya PL Youtube

20:00

Zenit - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

21:00

Sepsi - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Jong Ajax - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - Zwolle

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

KGHM Zaglebie - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Ascoli - Cagliari

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Barracas Central - Newell's Old Boys

Arjantin Primera Division

Smart Spor HD, Spor Smart

21:45

Sassuolo - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Le Havre - Metz

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45

Shelbourne - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Sligo Rovers - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Celta Vigo - Getafe

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

West Ham - Bournemouth

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

22:00

Real Oviedo - Malaga

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Rio Ave - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:15

Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

23:00

Deportivo Binacional - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV