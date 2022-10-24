Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 EKİM 2022 PAZARTESİ? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
24 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
15:30
Gomel - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:30
Dnepr Mogilev - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Levadiakos - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Petrolul - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Radomlje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Piast Gliwice - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Cremonese - Sampdoria
İtalya Serie A
Bilyoner TV
19:30
BATE Borisov - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Giresunspor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Hatayspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Adanaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Jönköpings - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Aalborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
OFI Crete - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Rusya PL Youtube
20:00
Zenit - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
21:00
Sepsi - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Jong Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - Zwolle
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
KGHM Zaglebie - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Ascoli - Cagliari
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Barracas Central - Newell's Old Boys
Arjantin Primera Division
Smart Spor HD, Spor Smart
21:45
Sassuolo - Verona
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Le Havre - Metz
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Shelbourne - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Celta Vigo - Getafe
İspanya La Liga
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
West Ham - Bournemouth
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
22:00
Real Oviedo - Malaga
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Rio Ave - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:15
Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:00
Deportivo Binacional - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV