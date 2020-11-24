Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında hafta içi de devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 4. hafta maçlarıyla geri döndü. Temsilcimiz Başakşehir'in de bugün oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde, birbirinden heyecanlı ve keyifli maç futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte detaylar...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

01:00

Godoy Cruz - Rosario Central

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

01:15

U.Concepcion - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

02:00

Sport Recife - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

02:00

Botafogo SP - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

02:00

CSD Macara - Portoviejo

Ekvador Primera

Bilyoner TV

03:15

Newell's Old Boys - Talleres Cordoba

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:30

Union Espanola - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

13:00

Gençlerbirliği - Kırşehir Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

13:00

Karşıyaka - Arhavi Spor

TFF 3. Lig

Misli.com

13:00

Beijing Guoan - Melbourne Victory

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tokyo - Shanghai Shenhua

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

14:30

Ankaraspor - Muğlaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Yayın Yok

14:30

Boluspor - Kahramanmaraş

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Yayın Yok

14:30

Giresunspor - Niğde Anadolu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00

Denizlispor - Turgutluspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

16:00

FC Seoul - Chiangrai

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

16:00

Perth Glory - Ulsan Hyundai

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fatih Karagümrük - Erokspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Sport Boys - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Adanaspor - Sakaryaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü

A Spor

19:00

Bursaspor - 1922 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü

A Spor