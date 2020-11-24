Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?
Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında hafta içi de devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 4. hafta maçlarıyla geri döndü.Peki, Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte detaylar...
Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında hafta içi de devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 4. hafta maçlarıyla geri döndü. Temsilcimiz Başakşehir'in de bugün oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde, birbirinden heyecanlı ve keyifli maç futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte detaylar...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
01:00
Godoy Cruz - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
01:15
U.Concepcion - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:00
Sport Recife - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:00
Botafogo SP - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:00
CSD Macara - Portoviejo
Ekvador Primera
Bilyoner TV
03:15
Newell's Old Boys - Talleres Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:30
Union Espanola - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gençlerbirliği - Kırşehir Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
13:00
Karşıyaka - Arhavi Spor
TFF 3. Lig
Misli.com
13:00
Beijing Guoan - Melbourne Victory
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Shanghai Shenhua
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
14:30
Ankaraspor - Muğlaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok
14:30
Boluspor - Kahramanmaraş
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok
14:30
Giresunspor - Niğde Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
15:00
Denizlispor - Turgutluspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
16:00
FC Seoul - Chiangrai
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
16:00
Perth Glory - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fatih Karagümrük - Erokspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Sport Boys - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Adanaspor - Sakaryaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü
A Spor
19:00
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü
A Spor