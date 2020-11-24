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Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?

Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında hafta içi de devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 4. hafta maçlarıyla geri döndü.Peki, Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte detaylar...

Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?

Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında hafta içi de devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 4. hafta maçlarıyla geri döndü. Temsilcimiz Başakşehir'in de bugün oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde, birbirinden heyecanlı ve keyifli maç futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte detaylar...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

01:00
Godoy Cruz - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

01:15
U.Concepcion - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

02:00
Sport Recife - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:00
Botafogo SP - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:00
CSD Macara - Portoviejo
Ekvador Primera
Bilyoner TV

03:15
Newell's Old Boys - Talleres Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:30
Union Espanola - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

13:00
Gençlerbirliği - Kırşehir Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

13:00
Karşıyaka - Arhavi Spor
TFF 3. Lig
Misli.com

13:00
Beijing Guoan - Melbourne Victory
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

13:00
Tokyo - Shanghai Shenhua
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

14:30
Ankaraspor - Muğlaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok

14:30
Boluspor - Kahramanmaraş
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok

14:30
Giresunspor - Niğde Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00
Denizlispor - Turgutluspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

16:00
FC Seoul - Chiangrai
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

16:00
Perth Glory - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

17:00
Fatih Karagümrük - Erokspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:00
Sport Boys - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Adanaspor - Sakaryaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü
A Spor

19:00
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü
A Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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