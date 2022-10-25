Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 25 Ekim 2022 Salı gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 25 Ekim 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 25 EKİM 2022 SALI? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

25 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


15:00
Leipzig - Real Madrid
UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

16:00
Al Bataeh - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
B.Dortmund - Manchester City
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

19:00
Al Wahda - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:45
Salzburg - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

19:45
Sevilla - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00
Brommapojkarna - Brage
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Halmstads - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00
Benfica - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Celtic - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Dinamo Zagreb - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
B.Dortmund - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
PSG - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Leipzig - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

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