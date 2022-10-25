Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 25 Ekim 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 25 EKİM 2022 SALI? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
25 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
15:00
Leipzig - Real Madrid
UEFA Gençlik Ligi
TV 8 Buçuk, UEFA.tv
16:00
Al Bataeh - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
B.Dortmund - Manchester City
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:00
Al Wahda - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:45
Salzburg - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
19:45
Sevilla - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Brommapojkarna - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Halmstads - Örebro
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Benfica - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Celtic - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Dinamo Zagreb - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
B.Dortmund - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
PSG - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Leipzig - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen