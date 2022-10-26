Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
26 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
14:00
Galatasaray - Rukh Lviv
UEFA Gençlik Ligi
GS TV
15:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi
TV 8 Buçuk, UEFA.tv
15:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
TFF Elit U17 Ligi
FB TV
16:00
Ajax - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Rapid Wien - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
17:30
Hajduk Split - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
Club Brugge - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Inter - Viktoria Plzen
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
19:45
Real Madrid - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
St.Polten - Roma
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Ajax - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Atletico Madrid - B.Leverkusen
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
E.Frankfurt - Marsilya
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Napoli - Rangers
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Tottenham - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Chelsea - Vllaznia
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Slavia Prag - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube