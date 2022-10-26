Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 26 Ekim 2022 Çarşamba gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

26 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
14:00
Galatasaray - Rukh Lviv
UEFA Gençlik Ligi

GS TV

15:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
TFF Elit U17 Ligi

FB TV

16:00
Ajax - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00
Rapid Wien - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

17:30
Hajduk Split - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45
Club Brugge - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45
Inter - Viktoria Plzen
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

19:45
Real Madrid - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45
St.Polten - Roma
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00
Ajax - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Atletico Madrid - B.Leverkusen
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
E.Frankfurt - Marsilya
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Napoli - Rangers
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Tottenham - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Chelsea - Vllaznia
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00
Slavia Prag - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

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