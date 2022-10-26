Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

26 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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Futbol

14:00

Galatasaray - Rukh Lviv

UEFA Gençlik Ligi

GS TV

15:00

Barcelona - Bayern Münih

UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:00

Fenerbahçe - Beşiktaş

TFF Elit U17 Ligi

FB TV

16:00

Ajax - Liverpool

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Rapid Wien - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

17:30

Hajduk Split - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Club Brugge - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Inter - Viktoria Plzen

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

19:45

Real Madrid - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

St.Polten - Roma

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Ajax - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Atletico Madrid - B.Leverkusen

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Barcelona - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00

E.Frankfurt - Marsilya

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Napoli - Rangers

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Tottenham - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Chelsea - Vllaznia

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Slavia Prag - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube