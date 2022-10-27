Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 27 Ekim 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 27 EKİM 2022 PERŞEMBE? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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19:45

AEK Larnaca - Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Fenerbahçe - Rennes

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Lazio - Midtjylland

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Ludogorets - Real Betis

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Malmö - St.Gilloise

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

PSV - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Union Berlin - Braga

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Zürih - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Ligi

Futbol

19:45

Anderlecht - Steaua Bükreş

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Austria Wien - Lech Poznan

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

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19:45

Fiorentina - M.Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45

Nice - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Slovacko - Köln

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Vaduz - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Villarreal - Hapoel Beer Sheva

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Juventus - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Rosengard - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Kızılyıldız - Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Ferencvaros - Monaco

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Freiburg - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

HJK Helsinki - Roma

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Manchester United - Sheriff Tiraspol

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Nantes - Karabağ

UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00

Omonia - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Sturm Graz - Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Basel - Zalgiris Vilnius

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Dnipro - Apollon

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

FC Balkani - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Hearts - RFS

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Molde - Djurgarden

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Shamrock Rovers - KAA Gent

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Sivasspor - CFR Cluj

UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Slovan Bratislava - Pyunik FC

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

West Ham - Silkeborg

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Arsenal - Zürih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Guarani - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:00

Nacional Asuncion - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV