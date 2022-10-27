Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 27 Ekim 2022 Perşembe maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 27 EKİM 2022 PERŞEMBE? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
19:45
AEK Larnaca - Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Fenerbahçe - Rennes
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Lazio - Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Ludogorets - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Malmö - St.Gilloise
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
PSV - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Union Berlin - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Zürih - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Ligi
Futbol
19:45
Anderlecht - Steaua Bükreş
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Austria Wien - Lech Poznan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Fiorentina - M.Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
19:45
Nice - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Slovacko - Köln
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Vaduz - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Villarreal - Hapoel Beer Sheva
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Juventus - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Rosengard - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Kızılyıldız - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Ferencvaros - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Freiburg - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
HJK Helsinki - Roma
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Manchester United - Sheriff Tiraspol
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Nantes - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
Omonia - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Sturm Graz - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Basel - Zalgiris Vilnius
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Dnipro - Apollon
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
FC Balkani - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Hearts - RFS
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Molde - Djurgarden
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Shamrock Rovers - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Sivasspor - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Slovan Bratislava - Pyunik FC
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
West Ham - Silkeborg
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Arsenal - Zürih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Guarani - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
23:00
Nacional Asuncion - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV