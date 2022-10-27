Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 27 Ekim 2022 Perşembe gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 27 Ekim 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 27 EKİM 2022 PERŞEMBE? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

19:45
AEK Larnaca - Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Fenerbahçe - Rennes
UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45
Lazio - Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Ludogorets - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Malmö - St.Gilloise
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
PSV - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Union Berlin - Braga
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Zürih - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Ligi

Futbol
19:45
Anderlecht - Steaua Bükreş
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Austria Wien - Lech Poznan
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Fiorentina - M.Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45
Nice - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Slovacko - Köln
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Vaduz - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Villarreal - Hapoel Beer Sheva
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Juventus - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45
Rosengard - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00
Kızılyıldız - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Ferencvaros - Monaco
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Freiburg - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
HJK Helsinki - Roma
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Manchester United - Sheriff Tiraspol
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Nantes - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
Omonia - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Sturm Graz - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Basel - Zalgiris Vilnius
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Dnipro - Apollon
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
FC Balkani - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Hearts - RFS
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Molde - Djurgarden
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Shamrock Rovers - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Sivasspor - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Slovan Bratislava - Pyunik FC
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
West Ham - Silkeborg
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Arsenal - Zürih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00
Guarani - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:00
Nacional Asuncion - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

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