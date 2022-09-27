Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 27 Eylül 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 27 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

27 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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Futbol

13:00

İnegölspor - Ağrı 1970

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

14:00

Güney Kore - Kamerun

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

15:00

Kocaelispor - Ayvalıkgücü Bld.

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:30

Balıkesirspor - Hacettepe

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

20:00

Türkiye - Gürcistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

20:30

Japonya - Ekvador

Hazırlık Maçı

A Spor

21:30

Brezilya - Tunus

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

21:45

İsveç - Slovenya

UEFA Uluslar Ligi

TV 8 Buçuk

21:45

Norveç - Sırbistan

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

Ukrayna - İskoçya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

İsviçre - Çekya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

Portekiz - İspanya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Yunanistan - Kuzey İrlanda

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

23:00

Kanada - Uruguay

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV