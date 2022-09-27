Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 27 Eylül 2022 Salı gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 27 Eylül 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 27 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

27 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
13:00
İnegölspor - Ağrı 1970
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

14:00
Güney Kore - Kamerun
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

15:00
Kocaelispor - Ayvalıkgücü Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:30
Balıkesirspor - Hacettepe
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

20:00
Türkiye - Gürcistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

20:30
Japonya - Ekvador
Hazırlık Maçı

A Spor

21:30
Brezilya - Tunus
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

21:45
İsveç - Slovenya
UEFA Uluslar Ligi

TV 8 Buçuk

21:45
Norveç - Sırbistan
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45
Ukrayna - İskoçya
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45
İsviçre - Çekya
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45
Portekiz - İspanya
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Yunanistan - Kuzey İrlanda
UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

23:00
Kanada - Uruguay
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

59
547
10
9
7
7
469
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Yorum
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Günün spor manşetleri 26 Eylül 2022 Pazartesi | Spor gazetelerinin sayfaları!
Günün spor manşetleri 26 Eylül 2022 Pazartesi | Spor gazetelerinin sayfaları!
Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU
Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU
Hazırlık maçı: Galatasaray 2- 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Hazırlık maçı: Galatasaray 2- 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Yeni dizi Yalı Çapkını çileden çıkardı! Kadınlar çırılçıplak bırakıldı, vücutları incelendi! "Sanki hayvan pazarı"
Yeni dizi Yalı Çapkını çileden çıkardı! Kadınlar çırılçıplak bırakıldı, vücutları incelendi! "Sanki hayvan pazarı"
Vücudunuz bu tepkileri gösteriyorsa başka sebep aramayın! Susuz kalmanın 6 önemli belirtisi!
Vücudunuz bu tepkileri gösteriyorsa başka sebep aramayın! Susuz kalmanın 6 önemli belirtisi!
Bakan Varank ipucu vermişti! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! "Aracın fiyatını tahmin edebilirler"
Bakan Varank ipucu vermişti! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! "Aracın fiyatını tahmin edebilirler"
ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Eylül 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube
ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Eylül 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube
Tenis kortları efsaneye veda etti! Ekselansları Roger Federer kariyerini sonlandırdı, rakibi Nadal ağladı!
Tenis kortları efsaneye veda etti! Ekselansları Roger Federer kariyerini sonlandırdı, rakibi Nadal ağladı!
Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'deki patlama hakkında konuştu! "Hangi terör örgütü olduğu belli"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'deki patlama hakkında konuştu! "Hangi terör örgütü olduğu belli"
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İkinci Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İkinci Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor
TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...
TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...
Yorumlananlar
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!