Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 27 Eylül 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 27 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
27 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
13:00
İnegölspor - Ağrı 1970
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
14:00
Güney Kore - Kamerun
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
15:00
Kocaelispor - Ayvalıkgücü Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
17:30
Balıkesirspor - Hacettepe
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
20:00
Türkiye - Gürcistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
20:30
Japonya - Ekvador
Hazırlık Maçı
A Spor
21:30
Brezilya - Tunus
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
21:45
İsveç - Slovenya
UEFA Uluslar Ligi
TV 8 Buçuk
21:45
Norveç - Sırbistan
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
Ukrayna - İskoçya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
İsviçre - Çekya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
Portekiz - İspanya
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Yunanistan - Kuzey İrlanda
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
23:00
Kanada - Uruguay
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV