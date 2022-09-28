Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

28 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Kastamonuspor - Nevşehir Bld.

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

15:00

Kırklarelispor - Siirt İÖİ

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:30

Şanlıurfaspor - Karşıyaka

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

18:00

HIFK Helsinki - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Lahti - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Inter Turku - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

SJK - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Mariehamn - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

20:00

Bursaspor - Boyabatspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

21:15

AD Cantolao - FC Carlos Stein

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Huancayo - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Universidad Catolica - Universidad de Chile

Şili Kupası

Bilyoner TV