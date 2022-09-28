Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

28 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Kastamonuspor - Nevşehir Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

15:00
Kırklarelispor - Siirt İÖİ
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:30
Şanlıurfaspor - Karşıyaka
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

18:00
HIFK Helsinki - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Lahti - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Inter Turku - Haka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
SJK - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

20:00
Bursaspor - Boyabatspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

21:15
AD Cantolao - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30
Huancayo - Municipal
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30
Universidad Catolica - Universidad de Chile
Şili Kupası

Bilyoner TV

59
547
10
9
7
7
469
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Yorum
Son dakika | Fenerbahçe ayrıldığı resmen duyurdu! Filip Novak'la yollar ayrıldı
Son dakika | Fenerbahçe ayrıldığı resmen duyurdu! Filip Novak'la yollar ayrıldı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek
Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor
Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Son Haberler
Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...
Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...
Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile anlam veremedi! Şaşkınlık yaratan itiraf: "Eşim deneyim için boşadı, şimdi evden..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile anlam veremedi! Şaşkınlık yaratan itiraf: "Eşim deneyim için boşadı, şimdi evden..."
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Yunan medyasına konuştu! Türkiye'yi yerin dibine soktu, Yunanistan'ı göklere çıkardı!
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Yunan medyasına konuştu! Türkiye'yi yerin dibine soktu, Yunanistan'ı göklere çıkardı!
İzlerken içiniz çekilecek: Askere gitmek istemeyen Rus erkekleri ne yapacağını şaşırdı! Bilerek bacaklarını kırıyorlar!
İzlerken içiniz çekilecek: Askere gitmek istemeyen Rus erkekleri ne yapacağını şaşırdı! Bilerek bacaklarını kırıyorlar!
Günün spor manşetleri 26 Eylül 2022 Pazartesi | Spor gazetelerinin sayfaları!
Günün spor manşetleri 26 Eylül 2022 Pazartesi | Spor gazetelerinin sayfaları!
Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU
Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!
28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!
Altın fiyatları çakıldı! Gram ve çeyrek altın alacaklar kuyumculara koşuyor, yatırımcı mutsuz! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları çakıldı! Gram ve çeyrek altın alacaklar kuyumculara koşuyor, yatırımcı mutsuz! İşte güncel altın fiyatları
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2022 Çarşamba| Akrep duygusal davranma, Koç biraz daha sabırlı olmayı dene...
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2022 Çarşamba| Akrep duygusal davranma, Koç biraz daha sabırlı olmayı dene...
Hazırlık maçı: Galatasaray 2- 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Hazırlık maçı: Galatasaray 2- 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Tenis kortları efsaneye veda etti! Ekselansları Roger Federer kariyerini sonlandırdı, rakibi Nadal ağladı!
Tenis kortları efsaneye veda etti! Ekselansları Roger Federer kariyerini sonlandırdı, rakibi Nadal ağladı!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...