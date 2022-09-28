Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
28 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Kastamonuspor - Nevşehir Bld.
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
15:00
Kırklarelispor - Siirt İÖİ
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
17:30
Şanlıurfaspor - Karşıyaka
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
18:00
HIFK Helsinki - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Lahti - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Inter Turku - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
SJK - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
20:00
Bursaspor - Boyabatspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
21:15
AD Cantolao - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Huancayo - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Universidad Catolica - Universidad de Chile
Şili Kupası
Bilyoner TV