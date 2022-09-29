Bugün kimin maçı var 29 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 29 Eylül 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 29 Eylül 2022 Perşembe maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

29 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

14:00

Diyarbekirspor - Kars 36

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:00

Menemenspor - Bigaspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

18:00

Honka - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

20:00

Eskişehirspor - Muşspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

20:00

Hobro - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Grau - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:00

Sporting Cristal - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Melgar - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Cobreloa - Magallanes

Şili Kupası

Bilyoner TV