Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 30 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 30 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

30 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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Bilyoner TV

17:45

Dnepr Mogilev - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Sebail - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

Bilyoner TV

18:30

Ruzomberok - Skalica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Varazdin - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Radomiak Radom - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:10

Dornbirn - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

First Vienna - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Vorwarts Steyr - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30

Paderborn - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Hvidovre IF - Vejle

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Türkiye - Fransa

Ampute Dünya Kupası

TRT Spor

20:00

Aalborg - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Gomel - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:30

Yverdon - FC Aarau

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00

Sporting - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Uni. Craiova - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Almere - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Heracles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

ADO Den Haag - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

De Graafschap - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Willem II

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Zwolle - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Genk U23 - Dender

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Virton - Club Brugge U23

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

Alianza Atl. - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15

FC Lausanne - FC Will

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:15

Thun - Neuchatel Xamax

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30

Bayern Münih - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

St.Polten - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Cosenza - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Wisla Plock - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Standard Liege - Seraing

Belçika Pro League

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Angers - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, Bein Sports 5

22:00

Athletic Bilbao - Almeria

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Hull City - Luton Town

İngiltere Championship

TV 8 Buçuk

22:00

Tenerife - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15

Porto - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:30

Cajamarca - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV