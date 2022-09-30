Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 30 Eylül 2022 Cuma gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 30 Eylül 2022 Cuma maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 30 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

30 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Bilyoner TV

17:45
Dnepr Mogilev - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00
Sebail - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi

Bilyoner TV

18:30
Ruzomberok - Skalica
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Varazdin - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Radomiak Radom - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:10
Dornbirn - Austria II
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
First Vienna - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Vorwarts Steyr - Horn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Hannover 96 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:30
Paderborn - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Hvidovre IF - Vejle
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Türkiye - Fransa
Ampute Dünya Kupası

TRT Spor

20:00
Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Gomel - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:30
Yverdon - FC Aarau
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00
Sporting - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00
Uni. Craiova - Voluntari
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00
Almere - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Heracles
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
ADO Den Haag - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Willem II
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Zwolle - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Genk U23 - Dender
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Virton - Club Brugge U23
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15
Alianza Atl. - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15
FC Lausanne - FC Will
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:15
Thun - Neuchatel Xamax
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
St.Polten - Amstetten
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Cosenza - Como
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Wisla Plock - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
Standard Liege - Seraing
Belçika Pro League

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Angers - Marsilya
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, Bein Sports 5

22:00
Athletic Bilbao - Almeria
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Hull City - Luton Town
İngiltere Championship

TV 8 Buçuk

22:00
Tenerife - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15
Porto - Braga
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:30
Cajamarca - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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