Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 30 Eylül 2022 Cuma maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 30 EYLÜL 2022 CUMA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
30 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Bilyoner TV
17:45
Dnepr Mogilev - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Sebail - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
Bilyoner TV
18:30
Ruzomberok - Skalica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Varazdin - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Radomiak Radom - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:10
Dornbirn - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
First Vienna - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Vorwarts Steyr - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
19:30
Paderborn - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Hvidovre IF - Vejle
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Türkiye - Fransa
Ampute Dünya Kupası
TRT Spor
20:00
Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gomel - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:30
Yverdon - FC Aarau
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:00
Sporting - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Uni. Craiova - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Almere - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Heracles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
ADO Den Haag - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Willem II
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Zwolle - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Genk U23 - Dender
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Virton - Club Brugge U23
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
Alianza Atl. - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
FC Lausanne - FC Will
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:15
Thun - Neuchatel Xamax
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
St.Polten - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Cosenza - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Wisla Plock - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Standard Liege - Seraing
Belçika Pro League
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Angers - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV, Bein Sports 5
22:00
Athletic Bilbao - Almeria
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Hull City - Luton Town
İngiltere Championship
TV 8 Buçuk
22:00
Tenerife - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:15
Porto - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
23:30
Cajamarca - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV