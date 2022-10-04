Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 4 Ekim 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

4 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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15:00

Marsilya - Sporting

UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

17:00

Inter - Barcelona

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:00

Al Seeb - Al Rifaa

AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

19:45

Bayern Münih - Viktoria Plzen

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport

19:45

Marsilya - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Östers - Brommapojkarna

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45

Guingamp - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45

Ross Country - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Ajax - Napoli

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Porto - B.Leverkusen

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

E.Frankfurt - Tottenham

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Inter - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00

Liverpool - Rangers

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen