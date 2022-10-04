Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 4 Ekim 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
4 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
15:00
Marsilya - Sporting
UEFA Gençlik Ligi
TV 8 Buçuk, UEFA.tv
17:00
Inter - Barcelona
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
18:00
Al Seeb - Al Rifaa
AFC Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
19:45
Bayern Münih - Viktoria Plzen
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, CBC Sport
19:45
Marsilya - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Östers - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Guingamp - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:45
Ross Country - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Ajax - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Club Brugge - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Porto - B.Leverkusen
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
E.Frankfurt - Tottenham
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Inter - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
Liverpool - Rangers
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen