Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 4 Ekim 2022 Salı gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 4 Ekim 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

4 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

15:00
Marsilya - Sporting
UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

17:00
Inter - Barcelona
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:00
Al Seeb - Al Rifaa
AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

19:45
Bayern Münih - Viktoria Plzen
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport

19:45
Marsilya - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00
Östers - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:45
Guingamp - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:45
Ross Country - Motherwell
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00
Ajax - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Club Brugge - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Porto - B.Leverkusen
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
E.Frankfurt - Tottenham
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Inter - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
Liverpool - Rangers
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

59
569
11
9
7
7
470
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Yorum
Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pendikspor forması hediye etti! "Şampiyon formasını hediye ettik"
Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pendikspor forması hediye etti! "Şampiyon formasını hediye ettik"
Pendikspor sahasında Göztepe’yi 3-0 yenerek hedefe emin adımlarla ilerliyor!
Pendikspor sahasında Göztepe’yi 3-0 yenerek hedefe emin adımlarla ilerliyor!
Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!
Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!
Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı! Geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı! Geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu
Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...