Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba Salı maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

5 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00

Omiya Ardija - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30

Asan - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

14:30

Pazarspor - Kocaelispor

TFF 2. Lig

Yayın yok

15:00

Ankaraspor - Bursaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

15:00

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:00

Galatasaray - Csikszereda

UEFA Gençlik Ligi

GS TV

15:30

İnegölspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

15:30

Erokspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

16:00

Sogdiana - Kuala Lumpur City

AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart,

16:45

Jorge Jesus

Basın Toplantısı

FB TV, A Spor, Tivibu Spor

17:00

Benfica - PSG

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Chelsea - Milan

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:00

KuPS - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Vestmannaeyjar - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

19:45

Leipzig - Celtic

UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45

Salzburg - Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

19:45

Vikingur Reykjavik - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

20:00

Son 16

Ampute Dünya Kupası Son 16

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:45

Kilmarnock - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Hull City - Wigan

İngiltere Championship

TV 8 Buçuk

22:00

Benfica - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Chelsea - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Juventus - Maccabi Haifa

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Manchester City - Kopenhag

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Sevilla - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

23:30

General Caballero - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV