Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
5 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Asan - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
14:30
Pazarspor - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın yok
15:00
Ankaraspor - Bursaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
15:00
Real Madrid - Shakhtar Donetsk
UEFA Gençlik Ligi
TV 8 Buçuk, UEFA.tv
15:00
Galatasaray - Csikszereda
UEFA Gençlik Ligi
GS TV
15:30
İnegölspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
15:30
Erokspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
16:00
Sogdiana - Kuala Lumpur City
AFC Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart,
16:45
Jorge Jesus
Basın Toplantısı
FB TV, A Spor, Tivibu Spor
17:00
Benfica - PSG
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Chelsea - Milan
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
18:00
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Vestmannaeyjar - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:45
Leipzig - Celtic
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
19:45
Salzburg - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
19:45
Vikingur Reykjavik - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Son 16
Ampute Dünya Kupası Son 16
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
21:45
Kilmarnock - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Hull City - Wigan
İngiltere Championship
TV 8 Buçuk
22:00
Benfica - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Chelsea - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Juventus - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Manchester City - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Real Madrid - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Sevilla - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:30
General Caballero - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV