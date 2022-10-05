Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 5 Ekim 2022 Çarşamba gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 4 EKİM 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

5 Ekim 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Daejeon Citizen - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00
Omiya Ardija - Yamagata
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30
Asan - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

14:30
Pazarspor - Kocaelispor
TFF 2. Lig

Yayın yok

15:00
Ankaraspor - Bursaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

15:00
Real Madrid - Shakhtar Donetsk
UEFA Gençlik Ligi

TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:00
Galatasaray - Csikszereda
UEFA Gençlik Ligi

GS TV

15:30
İnegölspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

15:30
Erokspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

16:00
Sogdiana - Kuala Lumpur City
AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart,

16:45
Jorge Jesus
Basın Toplantısı

FB TV, A Spor, Tivibu Spor

17:00
Benfica - PSG
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00
Chelsea - Milan
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:00
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30
Vestmannaeyjar - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

19:45
Leipzig - Celtic
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45
Salzburg - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

19:45
Vikingur Reykjavik - Valur
İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

20:00
Son 16
Ampute Dünya Kupası Son 16

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:45
Kilmarnock - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
Hull City - Wigan
İngiltere Championship

TV 8 Buçuk

22:00
Benfica - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Chelsea - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Juventus - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Manchester City - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Real Madrid - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Sevilla - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

23:30
General Caballero - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

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