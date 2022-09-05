Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 5 Eylül 2022 Pazartesi maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

5 Eylül 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


18:00
HJK Helsinki - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Lokomotif Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30
Radomlje - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:45
Arges - Hermannstadt
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00
Grorud - Ranheim
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Raufoss - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sogndal - Skeid
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stabaek - Bryne
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Piast Gliwice - Legnica
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Saburtalo Tiflis - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Telavi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:15
Cerrito - River Plate
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

19:30
Monza - Atalanta
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:30
Salernitana - Empoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Samsunspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00
Afjet Afyonspor - Bursaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

20:00
Kalmar - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Mjallby - Göteborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Varnamo - Helsingborg
İsveç Allsvenskan

Futbol
20:00
Brage - Utsiktens
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Dalkurd - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Aarhus - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10
Norrköping - Hammarby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00
Galatasaray - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00
Jong Ajax - Heracles
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30
Uni. Craiova - Farul Constanta
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30
Wisla Plock - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30
Fenix - Plaza Colonia
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Torino - Lecce
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Pau - St. Etienne
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Valladolid - Almeria
İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Middlesbrough - Sunderland
İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00
Real Oviedo - Levante
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:30
Deportivo Binacional - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

54
536
10
3
2
5
442
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Yorum
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı bitti, ortalık karıştı! Sahaya giren taraftar futbolculara tekme attı
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı bitti, ortalık karıştı! Sahaya giren taraftar futbolculara tekme attı
MKE Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Sivasspor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Sivasspor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe- Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe- Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Çin tıbbının binlerce yıldır değişmeyen sağlık formülü! Ginseng'in sağlık için kanıtlanmış faydaları!
Çin tıbbının binlerce yıldır değişmeyen sağlık formülü! Ginseng'in sağlık için kanıtlanmış faydaları!
Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Son dakika | Yer yerinden oynadı! Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Yer yerinden oynadı! Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"
Meteoroloji kötü haberleri verdi! Hava sıcaklıkları düşecek, gök gürültülü sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji kötü haberleri verdi! Hava sıcaklıkları düşecek, gök gürültülü sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu
MSB duyurdu! Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı: 8 personelden 7'si kurtarıldı, bir kayıp personel aranıyor
MSB duyurdu! Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı: 8 personelden 7'si kurtarıldı, bir kayıp personel aranıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!