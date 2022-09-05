Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

5 Eylül 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



18:00

HJK Helsinki - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Lokomotif Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30

Radomlje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:45

Arges - Hermannstadt

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Grorud - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Raufoss - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sogndal - Skeid

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stabaek - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stjordals Blink - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Piast Gliwice - Legnica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Saburtalo Tiflis - Bolnisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Telavi - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:15

Cerrito - River Plate

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

19:30

Monza - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:30

Salernitana - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Samsunspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 2

20:00

Afjet Afyonspor - Bursaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

20:00

Kalmar - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Mjallby - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Varnamo - Helsingborg

İsveç Allsvenskan

Futbol

20:00

Brage - Utsiktens

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Dalkurd - Brommapojkarna

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Aarhus - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10

Norrköping - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Galatasaray - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Jong Ajax - Heracles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Uni. Craiova - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30

Wisla Plock - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Fenix - Plaza Colonia

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Torino - Lecce

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Pau - St. Etienne

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Valladolid - Almeria

İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Middlesbrough - Sunderland

İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00

Real Oviedo - Levante

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:30

Deportivo Binacional - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV