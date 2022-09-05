Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 5 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
5 Eylül 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
18:00
HJK Helsinki - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Lokomotif Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
Radomlje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:45
Arges - Hermannstadt
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Grorud - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Skeid
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stabaek - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Piast Gliwice - Legnica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Saburtalo Tiflis - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Telavi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:15
Cerrito - River Plate
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV
19:30
Monza - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:30
Salernitana - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Samsunspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 2
20:00
Afjet Afyonspor - Bursaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
20:00
Kalmar - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Mjallby - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Varnamo - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
Futbol
20:00
Brage - Utsiktens
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Dalkurd - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Aarhus - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:10
Norrköping - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Galatasaray - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Jong Ajax - Heracles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Uni. Craiova - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Wisla Plock - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Fenix - Plaza Colonia
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Torino - Lecce
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Pau - St. Etienne
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Valladolid - Almeria
İspanya La Liga
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Middlesbrough - Sunderland
İngiltere Championship
Bein Sports 3
22:00
Real Oviedo - Levante
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:30
Deportivo Binacional - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV