Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 6 Ekim 2022 Perşembe gününün maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 6 EKİM 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

17:45
Honka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:45
Kızılyıldız - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
HJK Helsinki - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Malmö - Union Berlin
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Monaco - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

19:45
Omonia - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Sheriff Tiraspol - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Sturm Graz - Lazio
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Zürih - PSV
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45
Anderlecht - West Ham
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Dnipro - Vaduz
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Molde - Shamrock Rovers
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Pyunik FC - Zalgiris Vilnius
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Silkeborg - Steaua Bükreş
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45
Sivasspor - FC Balkani
UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45
Slovacko - Nice
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

20:00
Çeyrek Final
Ampute Dünya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:45
Piast Gliwice - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00
Arsenal - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Roma - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Braga - St.Gilloise
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Fenerbahçe - AEK Larnaca
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Freiburg - Nantes
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Midtjylland - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
Olympiakos - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
Rennes - Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00
AZ Alkmaar - Apollon
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Basel - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Köln - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
KAA Gent - Djurgarden
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00
Hearts - Fiorentina
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00
RFS - M.Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00
Slavia Prag - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00
Villarreal - Austria Wien
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

23:30
Resistencia - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:30
Sol De America - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

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