Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 6 EKİM 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
17:45
Honka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:45
Kızılyıldız - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
HJK Helsinki - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Malmö - Union Berlin
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Monaco - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi
CBC Sport, Exxen
19:45
Omonia - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Sheriff Tiraspol - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Sturm Graz - Lazio
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Zürih - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Anderlecht - West Ham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Dnipro - Vaduz
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Molde - Shamrock Rovers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Pyunik FC - Zalgiris Vilnius
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Silkeborg - Steaua Bükreş
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
19:45
Sivasspor - FC Balkani
UEFA Avrupa Konferans Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
19:45
Slovacko - Nice
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
20:00
Çeyrek Final
Ampute Dünya Kupası Çeyrek Final
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
21:45
Piast Gliwice - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Roma - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Braga - St.Gilloise
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Fenerbahçe - AEK Larnaca
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Freiburg - Nantes
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Midtjylland - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Olympiakos - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
Rennes - Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
AZ Alkmaar - Apollon
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Basel - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Köln - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
KAA Gent - Djurgarden
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
22:00
Hearts - Fiorentina
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
22:00
RFS - M.Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi
TV 8 Buçuk, Exxen
22:00
Slavia Prag - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
22:00
Villarreal - Austria Wien
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın yok
23:30
Resistencia - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
23:30
Sol De America - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV