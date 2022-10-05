Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 6 EKİM 2022 PERŞEMBE? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

17:45

Honka - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:45

Kızılyıldız - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

HJK Helsinki - Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Malmö - Union Berlin

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Monaco - Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

19:45

Omonia - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Sheriff Tiraspol - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Sturm Graz - Lazio

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Zürih - PSV

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Anderlecht - West Ham

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Dnipro - Vaduz

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Molde - Shamrock Rovers

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Pyunik FC - Zalgiris Vilnius

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Silkeborg - Steaua Bükreş

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

19:45

Sivasspor - FC Balkani

UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

19:45

Slovacko - Nice

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

20:00

Çeyrek Final

Ampute Dünya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:45

Piast Gliwice - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00

Arsenal - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Roma - Real Betis

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Braga - St.Gilloise

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Fenerbahçe - AEK Larnaca

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Freiburg - Nantes

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Midtjylland - Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Olympiakos - Karabağ

UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00

Rennes - Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

AZ Alkmaar - Apollon

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Basel - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Köln - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

KAA Gent - Djurgarden

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

22:00

Hearts - Fiorentina

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00

RFS - M.Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi

TV 8 Buçuk, Exxen

22:00

Slavia Prag - CFR Cluj

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00

Villarreal - Austria Wien

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın yok

23:30

Resistencia - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:30

Sol De America - Nacional Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV