Bugün kimin maçı var 6 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 6 Eylül 2022 Salı? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 6 Eylül 2022 Salı maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bugün kimin maçı var 6 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 6 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 6 Eylül 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 6 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

6 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Jeju United - Incheon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Gangwon - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Suwon - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

16:00
Gagra - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00
Samgurali - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45
Dinamo Zagreb - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

19:45
B.Dortmund - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00
Jönköpings - Östers
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Trelleborgs - Eskilstuna United
İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00
Benfica - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Celtic - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi

TV 8 Buçuk, cbcsport.tv, Exxen

22:00
PSG - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen

22:00
Leipzig - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Salzburg - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00
Sevilla - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

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