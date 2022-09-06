Bugün kimin maçı var 6 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 6 Eylül 2022 Salı Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 6 Eylül 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 6 EYLÜL 2022 SALI? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
6 Eylül 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Jeju United - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Gangwon - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Suwon - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
16:00
Gagra - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00
Samgurali - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45
Dinamo Zagreb - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
19:45
B.Dortmund - Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Jönköpings - Östers
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Trelleborgs - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Benfica - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Celtic - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
TV 8 Buçuk, cbcsport.tv, Exxen
22:00
PSG - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
22:00
Leipzig - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Salzburg - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Sevilla - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen