Bugün kimin maçı var? 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı | Bugün hangi maçlar var?

Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçların ardından gözler dolu dolu geçmesi beklenen hafta içine çevrildi. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı...

9 KASIM 2020 MAÇ PROGRAMI

00:15

Atletico Mineiro - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

00:15

Bahia - Botafogo RJ

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

00:15

Bragantino - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

00:15

CRB - Juventude

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

00:25

Miami Dolphins - Arizona Cardinals

NFL

S Sport 2 S Sport Plus

14:45

Çeşme Basketbol - Bursa BB

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

15:15

Botaş Gelişim - Antalya Basket

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

17:00

Yalova Vip - İstanbul Üni.

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

19:15

Emlak Konut - Urla Bld.

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

19:45

Sakarya Yükseliş - Ceyhan Bld.

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

20:00

Fenerbahçe - Tunalı Spor

TVF Kadınlar 2. Lig

TVF Voleybol TV Youtube

21.00

MSV Duisburg - Viktoria Köln

Almanya 3. Lig

Yayın yok

22:30

Holstein Kiel - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

S Sport Plus Bilyoner TV

23:00

Girona - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube