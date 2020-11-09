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Bugün kimin maçı var? 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı | Bugün hangi maçlar var?

Futbolda hafta sonu heyecanının ardından Pazartesi günü maçları ile futbol heyecanı yine tavan yapacak. 9 Kasım Pazartesi 2020 günü oynanacak maçlar arasında araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı...

Bugün kimin maçı var? 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı | Bugün hangi maçlar var?

Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçların ardından gözler dolu dolu geçmesi beklenen hafta içine çevrildi. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı...

9 KASIM 2020 MAÇ PROGRAMI

00:15
Atletico Mineiro - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

00:15
Bahia - Botafogo RJ
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

00:15
Bragantino - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

00:15
CRB - Juventude
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

00:25
Miami Dolphins - Arizona Cardinals
NFL
S Sport 2 S Sport Plus

14:45
Çeşme Basketbol - Bursa BB
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube

15:15
Botaş Gelişim - Antalya Basket
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube

17:00
Yalova Vip - İstanbul Üni.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube

19:15
Emlak Konut - Urla Bld.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube

19:45
Sakarya Yükseliş - Ceyhan Bld.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube

20:00
Fenerbahçe - Tunalı Spor
TVF Kadınlar 2. Lig
TVF Voleybol TV Youtube

21.00

MSV Duisburg - Viktoria Köln

Almanya 3. Lig

Yayın yok

22:30
Holstein Kiel - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport Plus Bilyoner TV

23:00
Girona - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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