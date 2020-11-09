Bugün kimin maçı var? 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı | Bugün hangi maçlar var?
Futbolda hafta sonu heyecanının ardından Pazartesi günü maçları ile futbol heyecanı yine tavan yapacak. 9 Kasım Pazartesi 2020 günü oynanacak maçlar arasında araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı...
Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçların ardından gözler dolu dolu geçmesi beklenen hafta içine çevrildi. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi maç programı...
9 KASIM 2020 MAÇ PROGRAMI
00:15
Atletico Mineiro - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
Bahia - Botafogo RJ
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
Bragantino - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
CRB - Juventude
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
00:25
Miami Dolphins - Arizona Cardinals
NFL
S Sport 2 S Sport Plus
14:45
Çeşme Basketbol - Bursa BB
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
15:15
Botaş Gelişim - Antalya Basket
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
17:00
Yalova Vip - İstanbul Üni.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
19:15
Emlak Konut - Urla Bld.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
19:45
Sakarya Yükseliş - Ceyhan Bld.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
20:00
Fenerbahçe - Tunalı Spor
TVF Kadınlar 2. Lig
TVF Voleybol TV Youtube
21.00
MSV Duisburg - Viktoria Köln
Almanya 3. Lig
Yayın yok
22:30
Holstein Kiel - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport Plus Bilyoner TV
23:00
Girona - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube