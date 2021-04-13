Bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 13 Nisan 2021 Salı hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 13 Nisan 2021 Salı hangi maçlar var? soruları 13 Nisan 2021 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının programını merak edenlerce araştırılıyor. Maçlara ilişkin bilgiler haberimizde...
Hafta sonu oynanan maçların ardından futbol maçları hafta içinde de sürüyor. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak olan ikinci maçlarla devam edecek. Ayrıca birçok ligde maçlar oynanacak.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 13 NİSAN 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR?
13 Nisan 2021 Salı gününde UEFA Şampiyonlar Liginde, TFF 1.Lig ve birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
Newcastle Jets - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:30
Tuzlaspor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
15:30
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
FK Panevezys - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:15
O. Ljubljana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Banga - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Altınordu - Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
19:00
Giresunspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
19:10
Amstetten - A.Klagenfurt
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Horn - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Kapfenberg Bulls - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Floridsdorfer - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dunfermline - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV
20:00
Sundsvall - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Queen of South - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:25
Dornbirn - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2, cbcsport.tv
22:00
PSG - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 1, CBC Sport
22:10
Fransa - ABD
Kadınlar Hazırlık Maçı
Bein Sports 4