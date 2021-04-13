Bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 13 Nisan 2021 Salı hangi maçlar var?

Hafta sonu oynanan maçların ardından futbol maçları hafta içinde de sürüyor. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak olan ikinci maçlarla devam edecek. Ayrıca birçok ligde maçlar oynanacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 13 NİSAN 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Nisan 2021 Salı gününde UEFA Şampiyonlar Liginde, TFF 1.Lig ve birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Newcastle Jets - Perth Glory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:30

Tuzlaspor - Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

15:30

Pardubice - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

FK Panevezys - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:15

O. Ljubljana - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Banga - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Altınordu - Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

19:00

Giresunspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

19:10

Amstetten - A.Klagenfurt

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Horn - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Kapfenberg Bulls - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Floridsdorfer - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dunfermline - Dundee FC

İskoçya Championship

Bilyoner TV

20:00

Sundsvall - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00

Queen of South - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:25

Dornbirn - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2, cbcsport.tv

22:00

PSG - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 1, CBC Sport

22:10

Fransa - ABD

Kadınlar Hazırlık Maçı

Bein Sports 4