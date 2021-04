Bugün kimin maçı var Süper Lig'de? 11 Nisan 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını pandemisinin gölgesinde futbol heyecanı hafta içi ve hafta sonunda sürerken 11 Nisan 2021 Pazar günü de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu maçların hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edenler araştırmalarda bulunuyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG'DE?

Süper Lig'de 11 Nisan 2021 Pazar gününde 4 maç oynanacak.

13:30

Sivasspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Ankaragücü - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Kayserispor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

BB Erzurumspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

11 NİSAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Nisan 2021 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saat ve kanal bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:05

Wellington Phoenix - Western United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 3 Bilyoner TV

12:30

Geylang - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Albirex Niigata - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

13:00

Orenburg - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

13:00

Jeonbuk - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:15

De Graafschap - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

13:15

Utrecht - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

13:30

Inter - Cagliari

İtalya Serie A

Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

14:00

Orgryte - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Arsenal Tula - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Akropolis - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Rennes - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

14:00

Dinamo Minsk - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00

Burnley - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

14:30

Wurzburger Kickers - Nurnberg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:30

Genk - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor Bilyoner TV

14:30

Osnabruck - Braunschweig

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:30

Hannover 96 - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

15:00

Yaroslavl - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Sakaryaspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Karacabey Bld. - Elazığspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Hekimoğlu - Kocaelispor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Randers - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Fakel Voronej - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Chertanovo - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Akron Togliatti - Dinamo Bryansk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Kauno Zalgiris - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:00

Malaga - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

15:00

Villarreal - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

15:00

Sonderjyske - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Ceske Budejovice - Brno

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

15:30

VVV Venlo - PSV

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

15:30

Groningen - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Sturm Graz - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

15:30

LASK - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

16:00

Verona - Lazio

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

16:00

Ümraniyespor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Neftekhimik - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Krasnodar 2 - Omsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

FK Chayka - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

KGHM Zaglebie - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Reggina - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Juventus - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Sampdoria - Napoli

İtalya Serie A

Bein Sports 3 Bilyoner TV

16:00

Trelleborgs - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Jönköpings - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Mjallby - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Halmstads - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Slaven Belupo - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

St. Etienne - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Nice - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Lens - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Brest - Nimes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Gomel - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

Zira - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:05

West Ham - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

16:30

Schalke 04 - Augsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

16:30

Dinamo Moskova - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Sochi - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Vaduz - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Gil Vicente - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:00

Young Boys - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Dunajska Streda - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

FC Zurich - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Brondby IF - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Teplice - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Waasland Beveren - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00

Club Brugge U23 - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

17:00

Godoy Cruz - Arsenal Sarandi

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

17:00

Real Zaragoza - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

17:15

Valencia - Real Sociedad

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

17:30

Santa Clara - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:45

RKC Waalwijk - Ajax

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

18:00

Slavia Mozyr - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Rapid Wien - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:05

Monaco - JDA Dijon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

18:05

Istra 1961 - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:15

Karabağ - Sumqayit

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:30

Tottenham - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

18:30

Elfsborg - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Norrkoping - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Lech Poznan - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Adanaspor - Ankaraspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Lokomotiv Moskova - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Baltika - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:00

Roma - Bologna

İtalya Serie A

Bein Sports 2 Bilyoner TV

19:00

Aarhus - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Köln - Mainz

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:15

Sabadell - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:15

Mirandes - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:15

Mallorca - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:15

Anderlecht - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

19:30

Slavia Prag - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

Valladolid - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

19:30

Braga - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Toluca - Monterrey

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:00

Venezia - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Shakhtyor Soligorsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Amiens - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Patronato - Gimnasia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

20:00

Argentinos Jrs. - Cordoba

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

20:10

Lokomotiv Zagreb - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Lommel - St.Gilloise

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Sheffield Utd - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

21:45

Fiorentina - Atalanta

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

21:45

Beerschot - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Sporting Lisbon - Famalicao

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:00

Deportes La Serena - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:00

Espanyol - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Real Betis - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Lyon - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:15

Rosario Central - Banfield

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV