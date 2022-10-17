Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 17 Ekim 2022 Pazartesi ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 17 Ekim 2022 Pazartesi gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 17 Ekim 2022 Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 17 EKİM 2022 PAZARTESİ? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

17 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

19:00
Brann - Skeid
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kongsvinger - Sandnes
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Raufoss - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Sampdoria - Roma
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Sivasspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Ankaragücü - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Landskrona - Vasteraas
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Trelleborgs - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Utsiktens - Halmstads
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Silkeborg - Randers
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Olympiakos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10
Göteborg - Malmö
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Danubio - Albion
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:00
CFR Cluj - Sepsi
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:45
Lecce - Fiorentina
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Bastia - Bordeaux
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Villarreal - Osasuna
İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Sporting Gijon - Eibar
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

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