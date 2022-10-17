Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 17 Ekim 2022 Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 17 EKİM 2022 PAZARTESİ? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

17 Ekim 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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19:00

Brann - Skeid

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kongsvinger - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Raufoss - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stjordals Blink - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Sampdoria - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Sivasspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Ankaragücü - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Landskrona - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Trelleborgs - Örebro

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Utsiktens - Halmstads

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Silkeborg - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Olympiakos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10

Göteborg - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Danubio - Albion

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

21:00

CFR Cluj - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:45

Lecce - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Bastia - Bordeaux

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Villarreal - Osasuna

İspanya La Liga

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Sporting Gijon - Eibar

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV