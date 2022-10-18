Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 18 Ekim 2022 Salı ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 18 Ekim 2022 Salı gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 18 Ekim 2022 Salı hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 18 Ekim 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 18 EKİM 2022 SALI? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

18 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Kasımpaşa - Mersin İY
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

15:00
Ç.Rizespor - Boyabatspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:30
Kayserispor - Iğdırspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

19:00
Kura Çekimi
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00
Genoa - SPAL
İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

19:00
Lübeck - Mainz
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00
Mannheim - Nürnberg
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00
Leipzig - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00
Stuttgart Kickers - Frankfurt
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:30
Charleroi - Kortrijk
Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:30
KAS Eupen - Leuven
Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:45
Eindhoven - Willem II
Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

20:00
Sevilla - Valencia
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,

20:00
Brage - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30
Adana Demirspor - Adıyamanspor
Ziraat Türkiye Kupasi ZTK

A Spor

21:00
Getafe - Athletic Bilbao
İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:30
Brighton - Nottingham Forest
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 4

21:45
Genk - Westerlo
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
Seraing - Cercle Brugge
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45
Braunschweig - Wolfsburg
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45
Darmstadt - Monchengladbach
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45
Elversberg - Bochum
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45
Hoffenheim - Schalke
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45
Kilmarnock - Dundee United
İskoçya Lig Kupası

Bilyoner TV

22:00
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Torino - Cittadella
İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

22:00
Roda - Heracles
Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

22:15
Crystal Palace - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3

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