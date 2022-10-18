Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 18 Ekim 2022 Salı hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 18 Ekim 2022 Salı maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 18 EKİM 2022 SALI? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

18 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

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13:00

Kasımpaşa - Mersin İY

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

15:00

Ç.Rizespor - Boyabatspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

17:30

Kayserispor - Iğdırspor

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

A Spor

19:00

Kura Çekimi

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Genoa - SPAL

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

19:00

Lübeck - Mainz

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00

Mannheim - Nürnberg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00

Leipzig - Hamburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00

Stuttgart Kickers - Frankfurt

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:30

Charleroi - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:30

KAS Eupen - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:45

Eindhoven - Willem II

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

20:00

Sevilla - Valencia

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,

20:00

Brage - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30

Adana Demirspor - Adıyamanspor

Ziraat Türkiye Kupasi ZTK

A Spor

21:00

Getafe - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:30

Brighton - Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 4

21:45

Genk - Westerlo

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Seraing - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Braunschweig - Wolfsburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45

Darmstadt - Monchengladbach

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45

Elversberg - Bochum

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45

Hoffenheim - Schalke

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

21:45

Kilmarnock - Dundee United

İskoçya Lig Kupası

Bilyoner TV

22:00

Atletico Madrid - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Torino - Cittadella

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

22:00

Roda - Heracles

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

22:15

Crystal Palace - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3