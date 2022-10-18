Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 18 Ekim 2022 Salı hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 18 Ekim 2022 Salı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 18 EKİM 2022 SALI? HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
18 Ekim 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Kasımpaşa - Mersin İY
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
15:00
Ç.Rizespor - Boyabatspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
17:30
Kayserispor - Iğdırspor
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
A Spor
19:00
Kura Çekimi
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Genoa - SPAL
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
19:00
Lübeck - Mainz
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:00
Mannheim - Nürnberg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:00
Leipzig - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:00
Stuttgart Kickers - Frankfurt
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:30
Charleroi - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
KAS Eupen - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:45
Eindhoven - Willem II
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
20:00
Sevilla - Valencia
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,
20:00
Brage - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:30
Adana Demirspor - Adıyamanspor
Ziraat Türkiye Kupasi ZTK
A Spor
21:00
Getafe - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:30
Brighton - Nottingham Forest
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 4
21:45
Genk - Westerlo
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Seraing - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:45
Braunschweig - Wolfsburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
21:45
Darmstadt - Monchengladbach
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
21:45
Elversberg - Bochum
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
21:45
Hoffenheim - Schalke
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
21:45
Kilmarnock - Dundee United
İskoçya Lig Kupası
Bilyoner TV
22:00
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Torino - Cittadella
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
22:00
Roda - Heracles
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
22:15
Crystal Palace - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3