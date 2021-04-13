Bugün ne pişirsem? İftara hangi yemeği yapsam? İşte ramazana özel nefis yemek önerileri

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayında iftar sofraları çok önemlidir. 1 ay boyunca ailecek iftar yemekleri yenilecek. Ev hanımları bu süreçte her gün Bugün ne pişirsem? İftara hangi yemeği yapsam? diye düşünecek. İşte sofralarınızı şenlendirecek ramazana özel nefis yemek önerilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı dışında da mutfağa girince akıllara gelen ilk soru Bugün ne pişirsem? oluyor. Ancak ramazanda iftar yemeğinin önemi dolayısıyla bu soru kafaları daha çok kurcalıyor. İşte sizin için seçtiğimiz ramazana özel iftar yemeği;

İftar için ana yemek olarak patlıcan ve et ile yapılan Alinazik'i tercih edebilirsiniz. Alinazik'in yanına da çorbalardan Mercimek'i tercih edebilirsiniz. Son olarak da Bulgur Pilavı ekleyip menüyü zenginleştirebilirsiniz.

İFTARA HANGİ YEMEĞİ YAPSAM?

İftar için yüzlerce yemek önerisi bulunabilir, önemli olan verilen tariftir. Bu akşam iftara Alinazik yemeğini ve Mercimek Çorbasını yapabilirsiniz. Yanına da bulgur pilavı eklerseniz tadından geçilmez. İşte iftarda afiyetle yiyebileceğiniz hem pratik hem leziz Alinazik yemeği, Mercimek Çorbası ve Bulgur Pilavının yapılışı;

ALİNAZİK TARİFİ

50 gram Tereyağı'nı derin bir tavanın içine aldıktan sonra 1 diş sarımsağı ilave ederek soteleyin.

250 gram kuşbaşı eti ekleyip karıştırın, ardından kapağı kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte bekleyin.

Et piştikten sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyerek tatlandırın.

3 adet közlenmiş patlıcanı kesme tahtasının üzerinde bıçakla dövün. Düverken 1 çay kaşığı tuz serpiştirin. Patlıcanlar iyice ezikten sonra 1 kase Sarımsaklı Yoğurt ile birleştirin ve güzelce karıştırın.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımını yerleştirin. Ortasını çukurlaştırdıktan sonra etleri de üzerine koyun ve yemeğiniz hazır...

Sunum Önerisi; Dilerseniz üzerine toz kırmızı biber ve tereyağından hazırlayacağınız sosu dökerek servis edebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip, önceden doğranmış 1 adet büyük soğanı içine ekleyin ve kavurun. 1 yemek kaşığı un ekleyin ve ardından birer adet havuç ve patatesi tencereye ekleyip karıştırmayı sürdürün. Tuz, karabiber ekleyin. Yıkadığınız 1,5 su bardağı mercimeği de ilave edip karıştırın. Ardından 6 su bardağı su ekleyin. Kapağını kapatıp, patates ve havuçlar yumuşayana kadar 40 dakika kadar pişirin.

Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için; el blenderından geçirebilirsiniz. Ardından da 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan kaldırın.

3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi tavaya alın ve karıştırın. 2 dakika kadar yağı kızdırdıktan sonra ocaktan kaldırın.

Çorbayı kaseye döktükten sonra üzerine kızdırdığınız yağdan gezdirin ve hazır...

BULGUR PİLAVU TARİFİ

1 adet soğanı ince ince doğradıktan sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile tencerede kavurun.

2 adet sivri biberi halka şeklinde doğrayıp kavrulan soğana ekleyin. Ardından rendelediğiniz 2 adet domatesi ekleyin.

2 su bardağı pilavlık bulguru da tencereye alın ve 2 dakika kadar hep birlikte kavurun. 2,5 su bardağı sıcak su ekleyip tuzunu katarak pişirmeye devam edin.

Kısık ateşte kapağı kapalı pişirmeye bırakın. Piştikten sonra demlendirin ve hazır.